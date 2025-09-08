El futuro de la Selección Chilena sigue abierto y Nicolás Córdova, actual técnico interino, reconoció que su labor está enfocada en las divisiones juveniles, no en la Roja adulta. En conferencia, el estratega fue enfático en que el próximo proceso eliminatorio debe ser liderado por un entrenador con un plan a largo plazo, pues “esto no se sostiene sin otra clasificación a un Mundial”.

Incluso fue el propio entrenador en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Uruguay, confirmó que el resultado es lo que menos importa a la hora de cerrar el proceso Mundialista.

⚽ ¿Por qué Nicolás Córdova no quiere ser el técnico oficial de la Roja?

Córdova señaló que su trabajo real está en el fútbol formativo y que no corresponde proyectarse como seleccionador adulto. “No quiero excluirme de estar acá, pero a mí me deben juzgar por lo que hago en las juveniles”, dijo, agregando que en enero la Federación debe tomar una decisión responsable sobre el próximo entrenador.

El DT recordó que el proceso que lidera hace dos años busca dar jugadores a la adulta, y que la prioridad no debe ser el esquema de juego, sino la generación de futbolistas competitivos a nivel internacional.

🔎 La crítica de Córdova al presente de Chile en las Clasificatorias

El técnico fue claro: la discusión no debe centrarse en si Chile juega con tres o cuatro defensores, sino en si el país está formando jugadores de alto nivel. “Es inútil hablar del partido de mañana ante un equipo clasificado. La pregunta del millón es si en Chile estamos generando jugadores de alto rendimiento”, subrayó.

En esa línea, comparó la realidad local con otras selecciones. “Hoy está muy difícil, por velocidades, por dónde juegan los futbolistas. Ecuador y Colombia tienen jugadores en la Premier ¿y nosotros?”, cuestionó.

📌 ¿Qué espera Córdova del próximo proceso mundialista?

El interino de la Roja espera que quien asuma en la banca tenga la capacidad de sostener un proceso clasificatorio sólido. Según explicó, el objetivo es recuperar terreno y volver a competir con selecciones que hoy tienen ventaja en el nivel de sus futbolistas.

“Espero que quien venga nos lleve a un proceso clasificatorio a un Mundial”, sentenció.

