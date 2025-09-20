El chileno Nicolás Jarry (101° de la ATP) vive días movidos en el circuito luego de haberse bajado de la Copa Davis por temas familiares y restarse de algunos torneos ATP, lo que de paso ha provocado que ceda lugares en la carrera por posicionarse como la mejor raqueta de nuestro país.

Jarry no entraba a la pista desde su derrota en la primera ronda del US Open, por lo que han pasado semanas desde que jugara su último partido en esta fase final de la temporada.

🎾 Jarry provoca cambios en el ranking de Chile por su ausencia de las pistas

Jarry se bajó de la serie ante Luxemburgo en Copa Davis por el nacimiento de su tercera hija, lo que provocó también que dejara de lado algunas participaciones en el circuito.

Debido a esto, Nico Jarry le cedió territorio a Alejandro Tabilo en la disputa por ocupar el liderato de la clasificación a nivel nacional.

🇨🇱 Tabilo desplaza a Jarry de la cima en el ranking chileno

Y es que ante al inactividad de Jarry y la gran semana de Tabilo, el nacido en Canadá ha logrado escalar a ser la primera raqueta a nivel nacional.

Tras meter semifinales en Guangzhou y acceder a cuartos en Chengdú, Tabilo llegó al puesto 103 en el live ranking, mientras que Nico Jarry se queda en el lugar 111° de la clasificación planetaria.

De esta manera, la disputa por el número 1 de Chile tiene a Alejandro Tabilo a la cabeza de la clasificación gracias a su buen rendimiento de las últimas semanas, mientras que Jarry ha quedado relegado por darle prioridad a temas más personales.

