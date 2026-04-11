Colo Colo HOY 11 de abril: el dinero que necesita para el nuevo Monumental y el posible cambio en la presidencia de Blanco y Negro
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Luis Felipe Labrín
Colo Colo contrató una empresa que definirá la marca que tendrá el nombre del nuevo estadio Monumental en días en que hay versiones de una posible salida de Aníbal Mosa de la presidencia de Blanco y Negro. Revisa todas las noticias del Cacique.
Colo Colo vive días de descanso por el aplazamiento de su partido contra Coquimbo Unido, pero a nivel dirigencial hay muchos movimientos importantes: el Cacique ya tiene una empresa (Playfly Sports) que definirá el naming right (marc que llevará los derechos del nombre) del nuevo estadio Monumental. Además, Aníbal Mosa no tiene asegurada su continuidad en la presidencia de Blanco y Negro.
En lo deportivo los entrenamientos vuelven el lunes con miras al compromiso ante Palestino a disputarse el próximo fin de semana (domingo 19 de abril a las 18:30 horas).
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.