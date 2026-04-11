Colo Colo vive días de descanso por el aplazamiento de su partido contra Coquimbo Unido, pero a nivel dirigencial hay muchos movimientos importantes: el Cacique ya tiene una empresa (Playfly Sports) que definirá el naming right (marc que llevará los derechos del nombre) del nuevo estadio Monumental. Además, Aníbal Mosa no tiene asegurada su continuidad en la presidencia de Blanco y Negro.

En lo deportivo los entrenamientos vuelven el lunes con miras al compromiso ante Palestino a disputarse el próximo fin de semana (domingo 19 de abril a las 18:30 horas).