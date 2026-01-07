Este miércoles 7 de enero será una jornada de definiciones en Colo Colo, esto porque durante esta jornada se reunirá el directorio de Blanco y Negro para afinar los últimos detalles y fichar un refuerzo para el Cacique. Además, hoy también se oficializaría la salida de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

Esto ocurre mientras Colo Colo sigue en medio de una pretemporada exigente en Pirque y que desde la próxima semana ya tendrá a los Albos en Uruguay listos para jugar la Serie Río de La Plata.

Sigue en Al Aire Libre todas las noticias de Colo Colo hoy, minuto a minuto.

