Noticias de Colo Colo hoy 7 de enero: Blanco y Negro tendrá reunión crucial para el mercado de fichajes
-
Oscar Buch Guzmán
Blanco y Negro tiene un directorio que definirá la llegada de refuerzos y oficializará la salida de dos jugadores.
Este miércoles 7 de enero será una jornada de definiciones en Colo Colo, esto porque durante esta jornada se reunirá el directorio de Blanco y Negro para afinar los últimos detalles y fichar un refuerzo para el Cacique. Además, hoy también se oficializaría la salida de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.
Esto ocurre mientras Colo Colo sigue en medio de una pretemporada exigente en Pirque y que desde la próxima semana ya tendrá a los Albos en Uruguay listos para jugar la Serie Río de La Plata.
Sigue en Al Aire Libre todas las noticias de Colo Colo hoy, minuto a minuto.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 7 de enero
Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians.
“Ganar o perder, pero siempre con democracia.”