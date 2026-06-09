Noticias de Colo Colo hoy 9 de junio: Los millones de Mosa, la regla letal que atormenta a Correa y la nueva obligación en Copa Chile
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" vive horas decisivas. Aníbal Mosa aprobó un millonario presupuesto para fichar refuerzos de lujo en el mercado de invierno, mientras el Cacique reenfoca sus objetivos coperos tras la caída en el sur. En paralelo, un artículo de la ANFP pone contra las cuerdas a Javier Correa, quien arriesga perderse el torneo nacional por sus críticas al arbitraje.
Las turbulentas aguas que dejó la temprana eliminación en la Copa de la Liga han obligado a Colo Colo a reenfocar sus objetivos secundarios. Pese a dominar a placer el Campeonato Nacional con una aplastante ventaja de 10 puntos en la cima, el “fracaso” copero asumido por el cuerpo técnico en Talcahuano no pasó desapercibido en Macul. Con la intención de asegurar una vía internacional extra y mantener el tranco ganador en todos los frentes, la gerencia de Blanco y Negro decidió pasar a la ofensiva y abrir la billetera para asegurar refuerzos de jerarquía en el inminente mercado de pases invernal.
Sin embargo, no todo es planificación a futuro en el Estadio Monumental. El polémico “tercer tiempo” protagonizado por Javier Correa en el Estadio CAP podría costarle carísimo al equipo de Fernando Ortiz. Un intrincado artículo reglamentario de la ANFP amenaza con traspasar una eventual suspensión del goleador argentino directamente al torneo donde los albos son los principales candidatos al título, sumando un inesperado dolor de cabeza a días de cerrar la primera rueda ante Cobresal.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).