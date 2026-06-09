Las turbulentas aguas que dejó la temprana eliminación en la Copa de la Liga han obligado a Colo Colo a reenfocar sus objetivos secundarios. Pese a dominar a placer el Campeonato Nacional con una aplastante ventaja de 10 puntos en la cima, el “fracaso” copero asumido por el cuerpo técnico en Talcahuano no pasó desapercibido en Macul. Con la intención de asegurar una vía internacional extra y mantener el tranco ganador en todos los frentes, la gerencia de Blanco y Negro decidió pasar a la ofensiva y abrir la billetera para asegurar refuerzos de jerarquía en el inminente mercado de pases invernal.

Sin embargo, no todo es planificación a futuro en el Estadio Monumental. El polémico “tercer tiempo” protagonizado por Javier Correa en el Estadio CAP podría costarle carísimo al equipo de Fernando Ortiz. Un intrincado artículo reglamentario de la ANFP amenaza con traspasar una eventual suspensión del goleador argentino directamente al torneo donde los albos son los principales candidatos al título, sumando un inesperado dolor de cabeza a días de cerrar la primera rueda ante Cobresal.

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