Billetera abierta: Aníbal Mosa definió un presupuesto de 1,5 millones de dólares para sumar un extremo por ambas bandas, un volante creativo y una “oportunidad de mercado” a pedido de Fernando Ortiz.

La trampa del castigo: Según el artículo 44 de la ANFP, si Javier Correa es sancionado por sus dichos contra el juez Gamboa en la Copa de la Liga, deberá cumplir el castigo en la Liga de Primera.