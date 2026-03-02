El Superclásico 199 terminó con un lluvia de críticas albas a la actuación del árbitro Cristián Garay. El DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, acusó al juez de haber sido el protagonista del partido y de no amonestar las faltas reiteradas de los jugadores de la U de Chile, mientras que Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, salió a respaldar al árbitro con la misma velocidad con que Ortiz lo había cuestionado.

Era el cuarto Superclásico que Garay dirigía y, al igual que los anteriores, terminó envuelto en polémica. El resultado final y el gol de Matías Zaldivia a los 70 minutos quedarán en la memoria azul, pero la discusión arbitral se instaló con igual intensidad en el vestuario albo desde el pitazo final. Ortiz no esperó ni cinco minutos para encender la mecha.

Roberto Tobar defendió el trabajo de Garay tras el Superclásico

El jefe de árbitros respondió con calma y sin alusión directa a Ortiz: “Fue un partido como siempre son los clásicos, bastante difícil de arbitrar, pero vimos que Cristián trabajó bastante bien. Algún tema de interpretación, alguna falta más o menos, pero dirigió muy bien”. Luego profundizó: “Son cosas subjetivas. Las interpretaciones y las decisiones que tomó Cristián fueron muy acertadas“.

Sobre la temprana amarilla que condicionó a Arturo Vidal desde los primeros minutos, Tobar tampoco se inmutó: “Si Cristián amerita que es tarjeta, es porque está cerca e interpreta bien. Estoy con su decisión”. Una defensa cerrada que choca de frente con el relato del Cacique.

Fernando Ortiz apuntó sus dardos al arbitraje de Cristián Garay en el Superclásico 199

El DT argentino fue directo en zona mixta con TNT Sports: “Yo acepto la derrota, pero el protagonismo no fue ni para el rival ni para nosotros. El protagonismo se lo lleva otra persona y todos sabemos de lo que estoy hablando”. La frase fue un misil sin nombre, pero sin destinatario dudoso.

Ortiz fue más específico en el análisis: “Millones de faltas reiteradas, no me amonestan a los jugadores de ellos. Faltita tras faltita, faltita tras faltita. Eso desvirtúa el juego, no tengo dudas”. Además, le reconoció al árbitro “cien por ciento” de responsabilidad en que el partido no haya sido fluido.

El historial polémico Cristián Garay en los Superclásicos

El antecedente más reciente es elocuente. En 2025, el propio Roberto Tobar admitió públicamente que Garay erró al no expulsar a Javier Correa por un codazo a Matías Zaldivia —el mismo Zaldivia que esta vez marcó el gol de la victoria azul— en un Superclásico anterior. Esa admisión de error contrasta directamente con la defensa cerrada que Tobar hizo esta vez del mismo árbitro.

Para Colo Colo, la historia de Garay en los clásicos es un argumento más en la discusión. Para la ANFP, la postura oficial es de respaldo total. La grieta entre ambas versiones es el resumen perfecto de lo que dejó el Superclásico 199 fuera de la cancha.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo su próximo partido tras la derrota ante la U?

Por la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026, Colo Colo visita a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. La derrota en el Superclásico 199 obliga a los albos a ganar de inmediato para no perder terreno en la tabla.