El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, valoró positivamente el despacho de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), que entre otras cosas evitará la multipropiedad en el fútbol chileno y forzará la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile.

Alessandri destacó el profundo beneficio que esto tendrá para los hinchas, debido a que en algunos casos pueden acercarse nuevamente a la propiedad de sus instituciones.

¿Qué dijo el Presidente de la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley SADP?

Jorge Alessandri conversó en exclusiva con Al Aire Libre sobre este tema y señaló: “Efectivamente salió esa ley despachada ayer, 10 años en el parlamento, grandes cambios, facilita, transparenta, creemos que el fútbol tiene que ser también una institución que mueva corazones, que mueva alma y que incentiva a los jóvenes a dejar las pantallas y a empezar a entrar al deporte”.

Además, añadió: “Al hincha no solamente (le permite) estar más cerca, estar incluso dentro de la propiedad, y eso es muy bonito“.

¿Cuándo entra en vigencia la reforma a la Ley SADP?

La reforma a la Ley SADP fue aprobada y despachada este miércoles 25 de marzo de 2026, quedando solo pendiente la promulgación por parte del Presidente de la República, José Antonio Kast, y la publicación en el Diario Oficial.

Después de esto, el Estadio tiene 180 días para elaborar el reglamento para esta nueva ley y luego de eso hay un plazo de 18 meses para que entre en vigencia, por lo que recién para el segundo semestre de 2027 verá la luz.

En la práctica la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile deberá ejecutarse después del final del período de Pablo Milad, pese a que hay versiones que indican que ya hay varios dirigentes candidatos para quedarse con la presidencia del organismo que rige los organismos de la Selección Chilena en todas sus categorías.

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