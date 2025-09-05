Temuco y Copiapó se miden en un interesante duelo que se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Germán Becker por la Fecha 24 de la Primera B. Este duelo será transmitido por TNT Sports y HBO Max.
Los copiapinos buscan seguir en la cima de la tabla de posiciones, la que ocupa actualmente con 40 puntos, mientras que los araucanos están undécimos con 27 unidades y quieren acercarse a la zona de liguilla por el ascenso.
- Estadísticas de equipos
📆¿Cuándo y qué hora juegan Temuco vs Copiapó?
El duelo de Temuco vs Copiapó está pactado para este viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Germán Becker.
- 🗓️ Fecha: Viernes 5 de septiembre.
- 🕑 Hora: 17:30 horas
- 🏟️ Estadio: Germán Becker (Temuco)
📡¿Dónde ver en vivo Temuco vs Copiapó?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max
🟨 Árbitros del Temuco vs Copiapó
- Juez central: Diego Flores
- 1er asistente: Carlos Venegas
- 2do asistente: Eric Pizarro
- 4to árbitro: Juan Sepúlveda
📝Las formaciones de Temuco vs Copiapó
Temuco: Por confirmar.
DT: Esteban Valencia.
Copiapó: Por confirmar.
DT: Hernán Caputto.