Temuco y Copiapó se miden en un interesante duelo que se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Germán Becker por la Fecha 24 de la Primera B. Este duelo será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los copiapinos buscan seguir en la cima de la tabla de posiciones, la que ocupa actualmente con 40 puntos, mientras que los araucanos están undécimos con 27 unidades y quieren acercarse a la zona de liguilla por el ascenso.

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Temuco Sin Comenzar Deportes Copiapó Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 3 – 0 DEP 04/05/2025

📆¿Cuándo y qué hora juegan Temuco vs Copiapó?

El duelo de Temuco vs Copiapó está pactado para este viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Germán Becker.

🗓️ Fecha: Viernes 5 de septiembre.

🕑 Hora: 17:30 horas

🏟️ Estadio: Germán Becker (Temuco)

📡¿Dónde ver en vivo Temuco vs Copiapó?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Temuco vs Copiapó

Juez central: Diego Flores

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Eric Pizarro

4to árbitro: Juan Sepúlveda

📝Las formaciones de Temuco vs Copiapó

Temuco: Por confirmar.

DT: Esteban Valencia.

Copiapó: Por confirmar.

DT: Hernán Caputto.