Palestino y Ñublense se enfrentan este domingo 1 de febrero a las 20:30 horas en el marco de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna y marcará el cierre de la jornada sabatina del fútbol chileno.
Ambos equipos llegan a este cruce con la misión de sumar desde el arranque del torneo, en un duelo que históricamente ha sido parejo y con goles. En La Cisterna esperan un buen marco de público para acompañar a los árabes en su estreno como local.
📡 ¿Quién transmite en vivo Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Ñublense?
El partido Palestino vs Ñublense se jugará este domingo 1 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
- 🗓 Fecha: Domingo 1 de febrero
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna
🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Ñublense
- Árbitro: Mario Salvo.
- 1er asistente: Claudio Urrutia.
- 2da asistente: Leslie Vásquez.
- Cuarto árbitro: Juan Lara.
- VAR: Fernando Véjar.
- AVAR: Diego Gamboa.
🟢 Formación de Palestino
Formación probable: Sebastián Salas; Dylan Zúñiga, José Bizama, Fernando Meza, Jason León; Francisco Montes, Antonio Ceza; Brayan Carrasco, Joe Abrigo, César Munder; Ronnie Fernández. DT: Juan José Ribera.
🔴 Formación de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
Formación probable: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Jovany Campusano, Lautaro Pignata, Sebastián Valencia; Daniel Saavedra, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Giovanny Ávalos, Lucas Molina. DT: Cristián Muñoz.