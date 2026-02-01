Palestino y Ñublense se enfrentan este domingo 1 de febrero a las 20:30 horas en el marco de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna y marcará el cierre de la jornada sabatina del fútbol chileno.

Ambos equipos llegan a este cruce con la misión de sumar desde el arranque del torneo, en un duelo que históricamente ha sido parejo y con goles. En La Cisterna esperan un buen marco de público para acompañar a los árabes en su estreno como local.

📡 ¿Quién transmite en vivo Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Ñublense?

El partido Palestino vs Ñublense se jugará este domingo 1 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

🗓 Fecha: Domingo 1 de febrero

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Ñublense

Árbitro: Mario Salvo.

1er asistente: Claudio Urrutia.

2da asistente: Leslie Vásquez.

Cuarto árbitro: Juan Lara.

VAR: Fernando Véjar.

AVAR: Diego Gamboa.

🟢 Formación de Palestino

Formación probable: Sebastián Salas; Dylan Zúñiga, José Bizama, Fernando Meza, Jason León; Francisco Montes, Antonio Ceza; Brayan Carrasco, Joe Abrigo, César Munder; Ronnie Fernández. DT: Juan José Ribera.

🔴 Formación de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Jovany Campusano, Lautaro Pignata, Sebastián Valencia; Daniel Saavedra, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Giovanny Ávalos, Lucas Molina. DT: Cristián Muñoz.