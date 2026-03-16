Este lunes, con la oficialización de la nómina para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, se confirmó lo que era un secreto a voces: La Roja tiene nuevos “refuerzos” europeos. Se trata de Nils (24) y Miguel (22) Reichmuth, hermanos nacidos en Suiza, de madre chilena, que tras casi siete años de seguimiento por parte de la captación nacional, finalmente vestirán la camiseta del “Equipo de Todos”.

La historia no es nueva, pero el desenlace sí. Desde 2019 que el radar de Quilín apuntaba a Zúrich, cuando los captadores nacionales los visitaron por primera vez. Tras una reunión clave con Nicolás Córdova en su reciente gira por el extranjero, los hermanos dieron el “sí” definitivo. Con un pasado en las juveniles de Suiza pero con el corazón puesto en la tierra de su abuela, los Reichmuth llegan con la chapa de ser los “nuevos Ben Brereton” del proceso clasificatorio rumbo al 2030.

¿Quién es Nils Reichmuth y cómo juega el volante del FC Thun?

Es el mayor de los hermanos (24 años) y actualmente es figura en el FC Thun, equipo que pelea en la parte alta de la liga suiza. Se define como un mediocampista creativo, un “10” con vocación ofensiva que también puede actuar por la banda derecha. Esta temporada suma 4 goles y 2 asistencias, destacando por su visión de juego y pegada. “Sería un sueño jugar por Chile. Espero que se haga realidad por mi familia chilena”, confesaba Nils hace un tiempo, cumpliendo hoy ese anhelo que nació tras el primer contacto en 2019.

¿Quién es Miguel Reichmuth y en qué equipo juega?

A sus 22 años, Miguel es el “motor” de la dupla. Formado al igual que su hermano en el prestigioso FC Zürich, se desempeña como volante central o mediocampista mixto. A diferencia de Nils, Miguel tiene un perfil más defensivo y de contención, habiendo representado incluso a Suiza en la categoría Sub 17. Esta temporada registra 1.009 minutos en cancha en la máxima categoría helvética, consolidándose como una pieza de gran despliegue físico y táctico que Córdova proyecta como pieza clave del recambio.

El vínculo de los hermanos Reichmuth con Chile: Talca y Viña del Mar

Aunque crecieron en el ordenado fútbol suizo, el lazo con nuestro país es profundo. Su madre es chilena y su abuela es “cien por ciento” nacional. Los hermanos han visitado el país en varias ocasiones, pasando veranos entre Talca y Viña del Mar. Este arraigo emocional fue clave para que la Federación, tras varios intentos fallidos en procesos anteriores, lograra convencerlos de que su futuro internacional está en Juan Pinto Durán.

La inclusión de los Reichmuth no es casualidad. Responde a una estrategia de la ANFP de ampliar el universo de jugadores elegibles, entendiendo que el recambio local necesita complementarse con la intensidad del fútbol europeo. Nicolás Córdova los vio jugar en vivo durante su reciente gira por Portugal, Dinamarca y Suiza, quedando convencido de que ambos pueden ofrecer variantes en un mediocampo que busca frescura.

Al no haber disputado partidos oficiales con la selección absoluta de Suiza, ambos están reglamentariamente habilitados para debutar por Chile. El desafío ahora será la adaptación al grupo y al esquema de Córdova, pero los antecedentes de jugadores como Ben Brereton o Lawrence Vigouroux pavimentan un camino que los hermanos Reichmuth esperan recorrer con éxito en esta fecha FIFA de marzo.

En resumen

Nils Reichmuth (24): Volante creativo del FC Thun, 4 goles esta temporada.

Volante creativo del FC Thun, 4 goles esta temporada. Miguel Reichmuth (22): Volante mixto del FC Zürich, gran proyección defensiva.

Volante mixto del FC Zürich, gran proyección defensiva. Raíces: Madre chilena y vínculos familiares en Talca y Viña del Mar.

Madre chilena y vínculos familiares en Talca y Viña del Mar. Proceso: Seguidos desde 2019, Córdova selló su convocatoria en su última gira por Europa.

Seguidos desde 2019, Córdova selló su convocatoria en su última gira por Europa. Debut: Podrían sumar sus primeros minutos ante Cabo Verde (27/03) o Nueva Zelanda (30/03).

¿Crees que los hermanos Reichmuth pueden ser el recambio que La Roja necesita o prefieres ver a jugadores del medio local? Comenta con nosotros y sigue el minuto a minuto de Chile en AlAireLibre.cl.