San Marcos dio un importante golpe en la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025: el elenco de Arica batió por 1-0 a Rangers a domicilio en el estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca.

Los nortinos tomaron ventaja en la llave de cuartos de final de la postemporada, por lo que dan un pequeño, pero importante paso en su sueño de volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

Los goles de Rangers vs San Marcos por la Liguilla de Ascenso 2025

El encuentro tuvo un inicio accidentado: fue paralizado en los 6 minutos de juego por un gas lacrimógeno activado en las afueras del estadio, pero que escurrió hasta la cancha, manteniendo por 12 minutos detenido el juego.

En el regreso de las acciones hubo un expulsado: Matías Sandoval se ganó la roja directa en los locales, complicando su situación.

El primer tanto del compromiso lo anotó Javier Rivera en los 45+2’, con un remate que pegó en un defensor rival y dejó sin opciones al arquero, mientras que el segundo gol llegó también en los descuentos, pero del segundo tiempo, a través de Diego Plaza (90+3’).