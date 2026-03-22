🔴 Jornada 29 | LaLiga EA Sports 2025-26

⚽ Marcador: Real Madrid 0 – 0 Atlético Madrid

📺 Canal: ESPN / Disney+ Premium

🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Real Madrid vs Atlético Madrid, minuto a minuto

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por la LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN

💻 Disney+ Premium

La Previa de Real Madrid vs Atlético Madrid

Este domingo 22 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Santiago Bernabéu es el escenario del gran derbi madrileño de la Jornada 29 de la LaLiga EA Sports 2025-26. Un clásico cargado de significado: el Real Madrid necesita ganar para acortar la diferencia con el líder Barcelona, mientras que el Atlético quiere mantener su racha sin perder derbis ligueros desde 2022.

El Real Madrid, dirigido interinamente por Álvaro Arbeloa, llega en buen momento tras eliminar al Manchester City en Champions League con global 5-1 y vencer 4-1 a Elche en su último compromiso liguero. Sin embargo, es el equipo con más bajas del partido: Courtois, Militão, Mendy, Ceballos y Rodrygo son bajas confirmadas por lesión. La portería queda en manos de Andriy Lunin, quien no conoce la victoria frente al Atleti en su carrera, y en la delantera recae la responsabilidad absoluta sobre Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. El mediocampista juvenil Thiago Pitarch es la gran novedad en la titularidad.

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone también llega condicionado: Oblak, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza son bajas, y Marc Pubill es duda. La portería será de Juan Musso, quien viene de brillar en Champions tras la clasificación a cuartos venciendo al Tottenham. La gran amenaza ofensiva del Cholo sigue siendo Antoine Griezmann, histórico verdugo del Real Madrid, en combinación con Julián Álvarez y Lino Alonso. Los rojiblancos llegan como visitante con solo 17 puntos de 39 posibles, pero la motivación de un derbi es siempre un factor diferencial.

Formaciones de Real Madrid y Atlético Madrid

Probable formación del Real Madrid :

Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Vinícius Júnior, Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Probable formación del Atlético Madrid :

Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Álex Baena, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Pablo Simeone.

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