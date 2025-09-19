La selección chilena cerró hace algunas semanas su participación en las Clasificatorias sudamericanas. La Roja llegó a la última fecha doble sin opciones de acceder al próximo Mundial, por lo que el DT encargado de dirigir al equipo de forma interina fue Nicolás Córdova.

Por ello desde la Federación de Fútbol de Chile se encuentran trabajando en encontrar al próximo entrenador del seleccionado nacional. En ese contexto, uno de los referentes del plantel, reveló a qué estratega le gustaría ver en Juan Pinto Durán.

🇨🇱 Figura revela al DT que le gustaría en Chile

Se trata de Gabriel Suazo, quien contó a que le gustaría ver a Manuel Pellegrini como director técnico de Chile. “Tiene una trayectoria por los mejores clubes de Europa y el Mundo. Lo ha demostrado también en el Betis, le ha ido muy bien”, dijo en conversación con Mucho Deporte.

“Como chileno muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido. Si algún día le toca y decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de gran nivel mundial y reconocido en Europa”, añadió.

Por último, Suazo indicó que “no sé si ha habido algún entrenador tan reconocido acá. Sería un orgullo para nosotros. Hoy por hoy es mi rival, eso es así. Cuando toque enfrentarme querré ganar como nada en este mundo, pero con mucho respeto a Manuel, es un tremendo entrenador y aunque no lo conozco, como persona también debe serlo”.