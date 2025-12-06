Deportes Iquique y Universidad de Chile protagonizaron un vibrante compromiso en el Tierra de Campeones. Los azules, que estuvieron dos veces en desventaja a lo largo del partido, se impusieron por 3-2 a los Dragones Celestes, resultado que provocó el descenso de los locales a la Primera B.

Pese al triunfo los dirigidos por Gustavo Álvarez no lograron quedarse con el Chile 3 debido a los triunfos de Universidad Católica y O’Higgins sobre Unión La Calera y Everton, respectivamente. De esta forma, los laicos jugarán la Copa Sudamericana la próxima temporada.

⚽ Los goles de Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó apenas inició el partido tras una gran asociación colectiva de Deportes Iquique. Edson Puch irrumpió por el sector izquierdo de la cancha y se juntó con Dávila, quien envió el balón al área buscando al goleador del equipo, Álvaro Ramos, que sorprendió a la defensa de la U para marcar el primero del partido a los 4 minutos.

Minutos más tarde (17′) la Universidad de Chile encontró el empate en los pies de Lucas Di Yorio. Sin embargo, el árbitro Mathias Riquelme anuló la anotación –tras intervención del VAR– por una posición de adelanto en el inicio de la jugada.

Pese a esto los dirigidos por Gustavo Álvarez no bajaron los brazos y siguieron buscando la igualdad, la cual encontraron en la media hora del partido gracias a una genialidad de Matías Sepúlveda. El ‘Tucu’ sirvió un tiro libre perfecto que dejó sin opciones a Leandro Requena para poner el 1-1 a los 30′.

Ya en el complemento los locales volvieron a golpear de entrada cuando Puch lanzó un centro al área, el cual conectó de gran forma Álvaro Ramos, obligando a la estirada de Castellón. Sin embargo, el rebote le quedó a Bryan Soto, quien empujó la pelota para poner la paridad a los 47′.

Este golpe no provocó que la U se desmoronara, por lo que encontraron rápidamente el empate. En el minuto 50, Maximiliano Guerrero apareció por la derecha, sorteó a un defensor y sacó un zapatazo que sorprendió al golero para poner el 2-2. Y solo cinco minutos más tarde, Javier Altamirano asistió a Lucas Di Yorio, quien se acomodó y sacó un zurdazo que se coló en el ángulo para poner el 3-2 a los 55′.

📊 Estadísticas Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Deportes Iquique 2 3 Descanso : 1 1 Finalizado Universidad de Chile Alvaro Ramos 4′

Bryan Soto 47′ Salvador Sanchez 29′

Marcos Gomez 34′

77′

Bryan Soto 89′

Steffan Pino 89′ Bryan Soto 90′ Matias Sepulveda 30′

Matias Sepulveda 30′ Maximiliano Guerrero 51′

Maximiliano Guerrero 51′ Lucas Di Yorio 56′ Rodrigo Contreras 76′

Rodrigo Contreras 76′ Charles Aránguiz 89′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Deportes Iquique Tarjeta roja : Bryan Soto 89 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Charles Aránguiz 89 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : Steffan Pino 89 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : Bryan Soto 85 ‘ Deportes Iquique Sustitución entra : Hans Salinas 85 ‘ Deportes Iquique Sustitución sale : César Fuentes 81 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Nicolas Fernandez 81 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Fabian Hormazabal 81 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Nicolas Ramirez 81 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Maximiliano Guerrero 77 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : 76 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Rodrigo Contreras 69 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Rodrigo Contreras 69 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Leandro Fernandez 69 ‘ Deportes Iquique Sustitución entra : Enzo Hoyos 69 ‘ Deportes Iquique Sustitución sale : Agustin Venezia 62 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Flavio Moya 62 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Javier Altamirano 59 ‘ Deportes Iquique Sustitución entra : Steffan Pino 59 ‘ Deportes Iquique Sustitución sale : Edson Puch 56 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Lucas Di Yorio 51 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Maximiliano Guerrero 47 ‘ Deportes Iquique Gol regular : Bryan Soto 46 ‘ Deportes Iquique Sustitución entra : Bryan Soto 46 ‘ Deportes Iquique Sustitución sale : Marcos Gomez 34 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : Marcos Gomez 30 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Matias Sepulveda 29 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : Salvador Sanchez 4 ‘ Deportes Iquique Asistencia : Misael Davila 4 ‘ Deportes Iquique Gol regular : Alvaro Ramos [ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +3 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Bryan Soto ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Amonestación para Steffan Pino. Amonestación para Charles Aránguiz. Amonestación para Bryan Soto. Cambio: se retira César Fuentes y entra en su lugar Hans Salinas. Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Nicolas Fernandez. Cambio: se retira Maximiliano Guerrero y entra en su lugar Nicolas Ramirez. Amonestación para [player1]. Amonestación para Rodrigo Contreras. Cambio: se retira Leandro Fernandez y entra en su lugar Rodrigo Contreras. Cambio: se retira Agustin Venezia y entra en su lugar Enzo Hoyos. Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Flavio Moya. Cambio: se retira Edson Puch y entra en su lugar Steffan Pino. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Di Yorio! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Guerrero! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Bryan Soto! Cambio: se retira Marcos Gomez y entra en su lugar Bryan Soto. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Marcos Gomez. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Sepulveda! Amonestación para Salvador Sanchez. Asistencia de Misael Davila en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alvaro Ramos! El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Iquique Deportes Iquique 4-2-3-1 22 Leandro

Requena 4 Dilan

Rojas 5 César

Fuentes 31 Salvador

Sanchez 14 Misael

Davila 20 Diego

Orellana 26 Marcos

Gomez 17 Cesar

Gonzalez 28 Agustin

Venezia 10 Edson

Puch 11 Alvaro

Ramos Entrenador

0 Rodrigo Guerrero

Suplentes

12 Daniel Castillo



24 Bayron Barrera



19 Rubén Farfán



32 Enzo Hoyos



8 Steffan Pino



18 Hans Salinas



16 Bryan Soto

Universidad de Chile Universidad de Chile 3-5-2 25 Gabriel

Castellon 2 Franco

Calderon 22 Matias

Zaldivia 17 Fabian

Hormazabal 7 Maximiliano

Guerrero 19 Javier

Altamirano 8 Israel

Poblete 20 Charles

Aránguiz 16 Matias

Sepulveda 9 Leandro

Fernandez 18 Lucas

Di

Yorio Entrenador

0 Gustavo Alvarez

Suplentes

1 Cristopher Toselli



23 Ignacio Vasquez



5 Nicolas Ramirez



27 Rodrigo Contreras



6 Nicolas Fernandez



34 Flavio Moya



21 Marcelo Díaz

11 Faltas Cometidas 13 2 Fuera de Juego 4 42 Posesión de Balón 58 5 Tarjetas Amarillas 2 7 Tiros Fuera 7 5 Tiros a Puerta 4 2 Corners 2 1 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 10 0 Penaltis 0 13 Tiros Libres 11 1 Paradas 3 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 6 Tiros Fuera 2ª Mitad 4 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 2 1 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 7 Últimos enfrentamientos DEP 2 – 3 UNI 06/12/2025 UNI 3 – 1 DEP 21/06/2025 UNI 0 – 3 DEP 29/09/2024 UNI 2 – 2 DEP 05/05/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Iquique y la U de Chile?

Este partido se puso fin a la temporada de ambos equipos, por lo que no volverán a jugar hasta el próximo año. Deportes Iquique deberá hacerlo en la Primera B, donde buscarán regresar lo más pronto posible a la división de honor del fútbol chileno.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del fútbol chileno y del mercado de pases que se avecina.