San Marcos de Arica y Deportes Iquique abren la fecha 18 de la Primera B 2026 este viernes en el Estadio Carlos Dittborn con el sabor extra del Clásico del Norte Grande. Los Bravos del Morro llegan como uno de los grandes animadores del campeonato, terceros con 28 puntos y con el impulso de su triunfo 2-0 sobre Magallanes. Los Dragones Celestes, en cambio, llegan desde la zona baja en una situación comprometida y necesitan los tres puntos para distanciarse del descenso.

En los dos duelos que se han enfrentado esta temporada, ninguno pudo imponerse al otro: empataron 0-0 el 7 de febrero por la Copa Chile y repitieron el mismo resultado el 7 de marzo por la jornada 3 del campeonato en el Estadio Tierra de Campeones. Este viernes buscarán romper la paridad en casa de los ariqueños.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Marcos de Arica vs Deportes Iquique?

San Marcos de Arica vs Deportes Iquique será transmitido por TNT Sports en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos de Arica vs Deportes Iquique?

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Carlos Dittborn, Arica

El partido será dirigido por Cristian Galaz, con Sergio Lagos y Jorge González como asistentes y Gustavo Ahumada como cuarto árbitro.

Cómo llegan San Marcos de Arica y Deportes Iquique a la fecha 18

San Marcos de Arica es la gran revelación de la temporada. Los Bravos del Morro de Iván Sandrock terminaron la primera rueda como terceros con 25 puntos, siendo el último equipo invicto del fútbol chileno antes de caer ante Deportes Temuco y San Luis en las dos últimas fechas. En la segunda rueda arrancaron con un incorporación clave: el defensor uruguayo Andrés Barboza, y refrendaron su buen nivel con la victoria 2-0 sobre Magallanes con goles de Camilo Melivilu y Evans Benavides. Ahora llegaron a 28 puntos y solo los separan cuatro del líder Cobreloa.

Deportes Iquique llega en situación delicada desde la zona baja de la tabla. Los Dragones Celestes atravesaron una primera rueda turbulenta con cambio de entrenador incluido, y en la fecha 17 sumaron su primer triunfo de la segunda rueda al vencer 1-0 a Deportes Temuco en el Tierra de Campeones. Es una señal de vida para el equipo que conduce José Cantillana, pero necesitan encadenar resultados para escapar del descenso. También tienen pendiente el partido ante Unión San Felipe de la fecha 16.

Formaciones probables para San Marcos de Arica vs Deportes Iquique

San Marcos de Arica mantendría la oncena que viene de vencer a Magallanes: Benjamín Tapia; Guillermo Cubillos, Andrés Barboza, Javier Rivera, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Boris Sagredo, Augusto Barrios; Agustín Maidana, Camilo Melivilu y Evans Benavides. DT: Iván Sandrock.

Deportes Iquique formaría con: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Jorge Araya; Agustín Venezia, César González, Diego Orellana, Joaquín Pereyra; Álvaro Ramos y [por confirmar]. DT: José Cantillana.

Minuto a minuto de San Marcos de Arica vs Deportes Iquique