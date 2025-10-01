Si más temprano supimos que Emiliano Ramos se perderá el resto del Mundial Sub 20, ahora conocimos novedades sobre la lesión de Matías Pérez, quien al igual que Ramos salió con problemas en el duelo ante Japón.

Pérez sintió un “pinchazo” en uno de sus isquiotibiales en el final del compromiso ante los nipones y hace pocos minutos, la Federación de Fútbol de Chile entregó el parte médico sobre el jugador.

Matías Pérez se pierde lo que resta de Mundial Sub 20

Y las noticias no son buenas: Matías Pérez también se perderá el resto del Mundial Sub 20. La FFCH dio a conocer que tanto Pérez como Emiliano Ramos sufrieron desgarros de bíceps femoral y sus tiempos de recuperación exceden la Copa del Mundo.

“Todos los integrantes de la Federación de Fútbol de Chile les deseamos una pronta y exitosa recuperación”, señaló el comunicado.

Con esto, La Roja se queda con apenas 19 jugadores para el resto de sus compromisos y se le acotan las opciones en delantera y defensa.

Matías Pérez se lo toma con tranquilidad y apoyará a La Roja

Pese a la mala noticia, la disposición de Matías Pérez es buena: de hecho, antes de conocer el alcance de su lesión, el futbolista ya tenía claro que debía apoyar a La Roja desde cualquier posición.

“Si tengo un desgarro o algo así apoyar al equipo desde donde me toque”, dijo tras el duelo ante Japón.

