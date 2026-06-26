Datos Clave Cuándo y dónde: El Superclásico se jugará el domingo 23 de agosto a las 15:00 en el Estadio Nacional. Vuelven los visitantes: Regresará el público visitante a un Superclásico por primera vez desde 2019. Historial reciente: En la primera rueda la U venció 1-0 a Colo Colo en el Monumental.

El duelo más esperado del fútbol chileno ya tiene fecha. La ANFP oficializó la programación de la segunda rueda del Campeonato Nacional y, entre los partidos, definió el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se disputará el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 20.

El partido tendrá un condimento especial, porque marcará el regreso del público visitante a los grandes clásicos chilenos, algo que no ocurre desde 2019. Tal como anticipó en mayo el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, los clásicos del segundo semestre volverán a contar con ambas hinchadas, y este Superclásico, que además será la edición número 200 del cruce, será el primero en aplicar la medida.

¿Cuándo y dónde se juega el Superclásico?

El Superclásico 200 quedó pactado para el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, recinto donde la U ejercerá la localía. La Liga de Primera se reanudará antes, el viernes 24 de julio, tras el receso por el Mundial 2026, por lo que ambos llegarán con varias fechas en el cuerpo a la gran cita de agosto.

¿Cómo terminó el primer Superclásico del año?

Con triunfo azul y sabor amargo para los albos. En el Superclásico de la primera rueda, la edición 199, la U se impuso por 1-0 en pleno Estadio Monumental, con dos viejos conocidos del Cacique como protagonistas. El gol lo marcó el central Matías Zaldivia y la asistencia fue de Juan Martín Lucero, ambos con pasado en Colo Colo. Por eso, en agosto, los de Macul buscarán revancha.

El cruce llega además en un momento clave de la tabla, con un Colo Colo que cerró la primera rueda como líder y una Universidad de Chile que necesita sumar para escalar posiciones.