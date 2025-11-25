El volante chileno Marcelino Núñez volvió encendido a su club Ipswich Town luego de su participación con La Roja en la última fecha FIFA y se matriculó con un importante gol.

El formado en U Católica anotó uno de los tantos en la victoria por 2-0 ante Hull City por la Fecha 17 de la Championship (Segunda División de Inglaterra), que le da ambiciosas ilusiones a su equipo.

📹 Definición de “9”: El gol de Marcelino Núñez en la Championship

El tanto de Marcelino Núñez en Ipswich Town vs Hull City llegó en los 69 minutos, con una gran aparición en el área rival tras un centro desde la izquierda.

Marcelino definió de cabeza a uno de los costados del portero, en una tremenda definición, como si fuera un centrodelantero.

🧐 Marcelino Núñez brilla en Ipswich Town, pero no repite su rendimiento en La Roja

Pese a que lleva varios goles y un buen rendimiento con la camiseta de Ipswich Town, no ha podido replicar lo mismo en La Roja, teniendo varias oportunidades.

El último partido que jugó Marcelino Núñez con La Roja fue el 18 de noviembre pasado ante Perú en Rusia, con victoria por 2-1 para nuestro país, pero sin una importante gravitación del volante en el compromiso.

En total lleva 33 partidos con la Selección Chilena, en los que ha anotado cinco goles y ha dado tres asistencias, todo esto en 1.787 minutos disputados.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Marcelino Núñez en Ipswich Town?

El próximo partido de Marcelino Núñez e Ipswich Town será este viernes 28 de noviembre a las 17:00 horas de Chile, de visita contra Oxford United, por la Fecha 18 de la Championship de Inglaterra.

Ipswich tiene 27 puntos y está cuarto en la tabla de posiciones. Si gana este duelo puede incluso subir al segundo puesto, zona de ascenso directo a la Premier League.

