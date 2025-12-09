Que Colo Colo no haya alcanzado la meta mínima de clasificar a una copa internacional, y que haya sido relegado a la mitad de la tabla, es algo que tiene muy molestos a sus hinchas. Uno de los que no oculta su frustración es Iván Zamorano, ídolo del fútbol chileno y gran fanático del Cacique.
Para los colocolinos el gran responsable de la debacle es el DT Fernando Ortiz, quien llegó para solucionar los problemas que estaba teniendo el Cacique y no mostró ningún signo de recuperación.
Por eso la frustración de Zamorano es doble, porque fue él quien siempre recomendó al entrenador argentino y ahora, con los resultados en la mano, sabe que fue un completo fracaso, pero no pide su cabeza.
🚁Zamorano analizó el fracaso de Colo Colo
En la Gala Crack, Iván Zamorano fue directo sobre el mal año de Colo Colo: “Fue un año terrible. Hay que replantearse muchas cosas”.
“Ha sido un año no muy bueno desde el punto de vista que tenemos 100 años de historia y resultó ser un año muy lamentable desde un principio“, agregó el ex Real Madrid, quien agregó que “Colo Colo es muy grande para que le pasen este tipo de cosas“.
“Hay que pensar ya para el próximo año, poniendo los límites un poquito más al principio de temporada, con objetivos, con metas superclaras y vemos qué es lo que pasa. A ver si el próximo año mejoramos“, finalizó Zamorano.
🤝 Zamorano sigue creyendo en Ortiz
Iván Zamorano conoce a Fernando Ortiz desde años en el fútbol mexicano, conoce bien de cerca su forma de trabajar y es por eso que hace menos de una semana le entregó respaldo total al Tano. En TNT Sports, Zamorano dijo: “Yo conozco a Fernando desde hace muchísimo tiempo. Sé que es un gran profesional, sé que es un tipo que trabaja muy bien”. Incluso llegó a sentenciar: “El Tano, por su manera de actuar, merece una oportunidad para el próximo año“.
📅 Esta semana se define el futuro de Fernando Ortiz
Este miércoles 10 de diciembre a las 16:00 horas se llevará a cabo la reunión del directorio de Blanco y Negro. Allí decidirán si Fernando Ortiz continúa o no en el cargo para 2026. La opción más barata y viable para Colo Colo es mantenerlo en el cargo, considerando que su salida costaría 200 mil dólares.