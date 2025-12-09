Que Colo Colo no haya alcanzado la meta mínima de clasificar a una copa internacional, y que haya sido relegado a la mitad de la tabla, es algo que tiene muy molestos a sus hinchas. Uno de los que no oculta su frustración es Iván Zamorano, ídolo del fútbol chileno y gran fanático del Cacique.

Para los colocolinos el gran responsable de la debacle es el DT Fernando Ortiz, quien llegó para solucionar los problemas que estaba teniendo el Cacique y no mostró ningún signo de recuperación.

Por eso la frustración de Zamorano es doble, porque fue él quien siempre recomendó al entrenador argentino y ahora, con los resultados en la mano, sabe que fue un completo fracaso, pero no pide su cabeza.

🚁Zamorano analizó el fracaso de Colo Colo

En la Gala Crack, Iván Zamorano fue directo sobre el mal año de Colo Colo: “Fue un año terrible. Hay que replantearse muchas cosas”.

“Ha sido un año no muy bueno desde el punto de vista que tenemos 100 años de historia y resultó ser un año muy lamentable desde un principio“, agregó el ex Real Madrid, quien agregó que “Colo Colo es muy grande para que le pasen este tipo de cosas“.​

“Hay que pensar ya para el próximo año, poniendo los límites un poquito más al principio de temporada, con objetivos, con metas superclaras y vemos qué es lo que pasa. A ver si el próximo año mejoramos“, finalizó Zamorano.​

🤝 Zamorano sigue creyendo en Ortiz

Iván Zamorano conoce a Fernando Ortiz desde años en el fútbol mexicano, conoce bien de cerca su forma de trabajar y es por eso que hace menos de una semana le entregó respaldo total al Tano. En TNT Sports, Zamorano dijo: “Yo conozco a Fernando desde hace muchísimo tiempo. Sé que es un gran profesional, sé que es un tipo que trabaja muy bien”. Incluso llegó a sentenciar: “El Tano, por su manera de actuar, merece una oportunidad para el próximo año“.​

📅 Esta semana se define el futuro de Fernando Ortiz

Este miércoles 10 de diciembre a las 16:00 horas se llevará a cabo la reunión del directorio de Blanco y Negro. Allí decidirán si Fernando Ortiz continúa o no en el cargo para 2026. La opción más barata y viable para Colo Colo es mantenerlo en el cargo, considerando que su salida costaría 200 mil dólares.