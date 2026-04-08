Iván Zamorano reveló que un directivo de Real Madrid le manifestó interés por Nicolás Guerra tras verlo en un torneo infantil en España, instancia donde el delantero chileno fue campeón y enfrentó al club merengue.

El episodio ocurrió cuando el atacante, formado en Universidad de Chile, destacó en esa competencia juvenil y llamó la atención de un dirigente del club español.

Iván Zamorano y el interés del Real Madrid por Nicolás Guerra

La situación se dio en el marco de la Copa Enel, torneo impulsado por Zamorano que reúne a niños de distintas comunas del país y que incluye experiencias internacionales. En ese contexto, algunos equipos han tenido la posibilidad de enfrentar al Real Madrid en España.

Fue en uno de esos viajes donde Nicolás Guerra destacó: “Pasó Nicolás Guerra por el torneo. Salió campeón en esta copa y fue a jugar con el Real Madrid. Fue una de las pocas veces que el director del Real Madrid me dijo ‘me interesa ese chico’ por Nico y bueno, después terminó en la U, en la selección“, comentó Zamorano a Meganoticias.

La decisión que marcó la carrera de Nicolás Guerra tras el interés

Pese a la opción de partir al extranjero, el delantero no emigró y debutó profesionalmente en la U en 2017. Desde ahí desarrolló su carrera en el fútbol chileno antes de dar el salto al extranjero en otra etapa.

En 2025 tuvo su estreno con la Selección Chilena, donde marcó tres goles en su único partido ante Panamá. Actualmente milita en Instituto de Córdoba, consolidando una trayectoria distinta a la que pudo haber tenido tras ese interés inicial desde Europa.

En resumen