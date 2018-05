Mano a Mano con Ricardo Lunari: Me gustaría que la UC fuese más ofensiva

Ricardo Lunari, histórico ex volante de Universidad Católica en la década de los 90, fue el protagonista el Mano a Mano de Al Aire Libre PM y se refirió al actual momento de los "cruzados" bajo el mando de Beñat San José.

El argentino también desempolvó recuerdos sobre los partidos más importantes que tuvo con la "franja", a días del clásico estudiantil que tendrán los precordilleranos con Universidad de Chile este próximo domingo.

Revisa a continuación la entrevista que realizó la periodista Magdalena López:

- ¿Cuál es el clásico Universitario que más recuerda jugando por Católica?

Uno que ganamos 5-2, porque fue el único en el que pude marcar. Tres goles de Rozental y el 5-2 me tocó hacerlo a mi, gracias a pase de Sebastián. Es el que recuerdo con más cariño, porque pude marcarle por primera vez a la U.

- ¿Cuál fue el gol más importante de su carrera?

El 3-0 a Colo Colo, cuando ganamos el Torneo de Apertura 1997.

- ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene de ese plantel?

Equipazo, jugadores de renombre y trayectoria, Alberto Acosta, Caté, David Bisconti, junto a mí en los que veníamos del extranjero, e históricos, como Mario Lepe y Nelson Parraguez. Eso es lo que más recuerdo, un equipazo. Era difícil que perdiéramos ese campeonato.

- ¿Ha podido ver algo de la UC este 2018?

Contento como hincha de la UC por el resultado que está teniendo Beñat San José. Por ahí estamos esperando que el equipo juegue mejor, pero antes nos quejábamos de que el equipo jugaba bien y no sumaba. Ahora tiene un planteamiento pragmático y está sumando puntos.

- ¿Cómo le gustaría que jugará la UC?

Que sea más ofensivo, que cuando sea positivo el resultado para la UC, que busque más goles. Creo que eso falta para hacer una campaña espectacular, un poco más de brillo pensando en el arco rival.

- ¿Beto Acosta o Juan Carlos Almada?

Cada uno en su momento fueron monstruos. Me quedo con el 'Beto' por la trayectoria que tuvo a lo largo de su carrera

- ¿Millonarios o la Católica?

Ahí no podría elegir. Entre Millonarios, Católica y Newell's nunca elijo, los quiero a los tres por igual.

- Ignacio Prieto

Un gran entrenador, un segundo padre que tuve en Chile y me dio consejos que sirvieron para toda la vida.

- Manuel Pellegrini

Un gran entrenador, muy entrentenido su forma de entrenar. Lamentablemente su relación conmigo no fue la mejor, no congeniamos y no pude jugar, pero eso no me hace perder de vista que era un gran entrenador.

- Marcelo Bielsa

Me permitió llegar a Newell's, me llevó a primera división, me llevó Atlas, colaboró en mi formación como entrenador. Sinceramente, una persona fundamental en mi período como futbolista y ahora como entrenador.

- Agradezco por sus minutos con Cooperativa y mucho éxito en lo que se proponga.

Gracias a todos ustedes y saludos para la gente de Católica.