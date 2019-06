14:58 - 27/06/2019

Johnny Herrera: Caputto es un gran DT, pero hubiera sido mejor dirigiendo el Mundial sub 17

El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Johnny Herrera deslizó una crítica al ex entrenador de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, a quien no juzgó por su decisión de irse de la "Rojita" a Universidad de Chile, pero si consideró que debió dirigir el Mundial de la categoría. (Video: Al Aire Libre en Cooperativa)