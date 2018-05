La columna de José Arnaldo Pérez: El 1 de mayo y el deporte

El día del trabajador está estrechamente ligado al deporte en sus conceptos, ya que busca mejoras en sus condiciones, para hacer digna la actividad y obtener al menos una retribución que permita la subsistencia de sus cultores, ya que nuestros deportistas son la mejor muestra de ello. La mayoría busca afanosamente medios o auspicios que les permitan desarrollar sus talentos físicos y no tener que pasar privaciones.

Es común ver en las distintas disciplinas prácticamente mendigar por recursos para una gira de preparación e incluso asistir a una competencia. Durmiendo en condiciones poco favorables para un atleta de elite, alimentándose con lo que se pueda y, más aún, oficiándolas en más de una labor ya que llevar delegaciones completas con todos los profesionales necesarios es sólo un tema de excepción.

Se tiende a pensar erróneamente que el Estado debiera hacerse cargo, pero curiosamente es de allí donde vienen los principales recursos para el deporte, y la empresa privada o Sociedades Anónimas Deportivas hacen muy poco. La mejor muestra está reflejada en los Estadios, que de norte a sur debieron ser construidos por los gobiernos, y eso que nuestra economía no es de corte socialista. El tema es claro, talento hay, inversión del Estado también (aunque siempre podría ser más). Lo que falta es que la empresa privada se la juegue, y no sólo en aquellos que tienen un contacto directo o son figuras de descollantes.

Los jóvenes valores que están por demostrar que pueden ser parte del alto rendimiento precisan de recursos (junto con que sus colegios o universidades entiendan de verdad lo que es ser un deportista). Si no cómo podrán cristalizar los dones que traen desde la cuna, o que fueron guiados desde sus colegios o clubes.

Así el 1 de mayo nos hace recordar la lucha de muchos, que merced al extremo esfuerzo propio y de sus familias logran paliar los obstáculos con los mínimos recursos que poseen. Parecen verdaderas marchas pidiendo lo necesario, y que muchas veces no encuentra respuesta de la empresa privada. Y cuando existe esa respuesta y alguien se la juega, no necesariamente está garantizado el éxito ya que en los otros países que gustan del deporte se invierte más y mejor. Por eso las 32 medallas en el Latinoamericano de Esquí Náutico en México alegran, pues es la muestra que se puede, cuando se cree y se apoya. Porque de lo contrario hay que buscar las respuestas afuera, como lo hizo la gran Paola Muñoz, que siempre se supo era extraordinaria en el ciclismo, pero acá no contó con el respaldo debido, y al ser contratada por un equipo mexicano nos acaba de alegrar con una actuación sobresaliente en China.

Por eso el 1 de mayo es un día de reflexión en todos los ámbitos, incluido el deporte, que de no escuchar a quienes lo practican, y no se les brindan los recursos, los éxitos serán mínimos y gracias a situaciones de excepción, porque en la generalidad seguirán las marchas, pero de malos resultados.