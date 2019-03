La columna de José Arnaldo Pérez: Sueños de grandeza

Cualquiera que se siente motivado y gusta de la práctica deportiva desde niño sueña conquistando la gloria, levantando trofeos y ser uno de los mejores del mundo. El mejor resumen de todo eso lo puede representar Roger Federer que este fin de semana agregó otro argumento de peso a quienes le consideran el mejor tenista de la historia, ya que alcanzó su centésima corona al salir campeón en Dubai. Digno espejo para quienes se trazan metas altísimas. Y en los últimos días nuestra realidad ha hecho albergar ilusión de triunfo, quizás no para ser una leyenda viviente, pero sí para alegrarnos en las exigencias de los eventos internacionales.

Desde hace años las artes marciales nos han premiado en sus diferentes disciplinas, y en esta ocasión Valentina Toro, con 19 años alcanzó el segundo lugar en Salzburgo, Austria, en la categoría de 55 kilos frente a las más reputadas competidoras del planeta. Cayendo en la final con la iraní Taravat Khaksar. Aunque los sueños tienen inconvenientes, ya que la zigzagueante inclusión en los Juegos Olímpicos le privan de pensar que en su apogeo competitivo pueda llegar a una cita de esta naturaleza, ya que está al corriente que en París 2024 no habrá Kárate. Por lo que tan vertiginoso como los giros de los sueños deberá ser su camino hacia Tokyo 2020. La ilusión nadie se la quita.

¡🥋MEDALLA DE PLATA PARA VALENTINA🥈! Nuestra deportista Valentina Toro se quedó con el segundo lugar en el torneo de karate Serie A de Salzburgo, peleando de igual a igual con las mejores del mundo! ¡Muchas felicitaciones! #VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/PWq2kVqJWq — Team Chile (@TeamChile_COCH) 3 de marzo de 2019

Tal cual Ricardo Soto nos sorprendió hace uno años como una verdadera carta ganadora en el tiro con arco, sin achicarse a sus 16 años en los Juegos Olímpicos de Río, con la misma edad emerge Isabella Bassi que ganó el Ranking Open. Ya dijo presente en una competencia de los "Cinco Anillos" a nivel juvenil en Buenos Aires el año pasado, y ahora la apuesta va por una senda que la instale en la serie adulta entre las más destacadas del orbe. Tiempo tiene a su corta edad. Talento le sobra.

Y mientras la Fórmula 1 sigue con sus pruebas de pretemporada, donde muchos dicen que la lucha continuará entre Mercedes y Ferrari, el holandés Max Verstappen lanzó su amenaza, al señalar que le tiene sin cuidado lo que hagan esas escuderías pues confía plenamente en lo que tienen preparado con Red Bull y Honda... Desde el 17 de marzo, cuando comiencen a rodar en Australia, veremos si fue sólo un intento de sumarse a la lucha, o su anhelo se convierte en pesadilla.

Donde ya rugen los motores es en la Fórmula 3 nacional, en el autódromo de Quilpué el viñamarino Sebastián Valenzuela, imaginando correr en las grandes ligas, ganó las dos primeras fechas, superando en ambas oportunidades a Enzo Montecinos. Sin los grandes recursos de las principales pistas la estridencia de los motores no se paga, y por lejos que se esté de épocas doradas como en los ochenta, el apellido Bacigalupo, que cerró el podio en la segunda competencia, genera, además de añoranza con esos tiempos, el deseo de que el deporte tuerca no esté tan escondido en nuestro país y sólo sea de conocimiento para los fanáticos y no el público masivo.

Pero los sueños no sólo son exclusivos para los adolescentes y jóvenes, ya que deportistas más consolidados no se dan tregua y luchan por sus objetivos. Quien es de los que no se detiene es Esteban Bustos, y en un justo premio a su abnegada trayectoria remató en el cuarto lugar en la Copa del Mundo de Pentatlón en el Cairo, Egipto.

Los sueños también se ven cruzados por figuras más grandes y poderosas, y allí queda la alternativa de despertar asustado o dar la pelea. Los "Cóndores" del Seven tomaron la segunda vía. Ya que en Las Vegas luego de una aplastante victoria ante Inglaterra 22 a cero se sobrepusieron e igualaron con Sudáfrica a cinco. Actuación histórica frente al equipo que marcha quinto en el ránking. Y por si fuera poco el triunfo sobre Francia 17 a 12 hizo que varios anhelos se cristalizaran. La posterior derrota ante Escocia no empañó lo que hizo un equipo amateur en medio de profesionales, que con sólo una participación en el circuito quedó entre los 12 mejores equipos del mundo... No se promete un título mundial, pero con actuaciones así no dan ganas de despertar.