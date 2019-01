La columna de Manfred Schwager: A la medida del consumidor

Estar a la vanguardia. Ese es uno de los aspectos que se propone la NBA como asociación, siempre con el objetivo final de ofrecer su mejor producto posible a los hinchas.

Es lo que han hecho en los últimos meses con las transmisiones de partido. Desde mediados de los noventa existe el League Pass, donde un espectador podía adquirir la temporada completa de partidos a través de la TV paga.

Con el surgimiento de internet, esta alternativa añadió opciones de visionado vía streaming –cual Netflix del mejor básquetbol del mundo– para residentes en Estados Unidos o bien para el público de otras latitudes y que no siempre tiene acceso a este contenido por la pantalla chica.

No conformes con eso, desde la NBA también han creado otras ofertas de visionado, donde además de la temporada completa se puede comprar todos los juegos de un equipo, los play-offs, y desde diciembre pasado un partido completo o bien una parte del mismo, con el último cuarto (y el tiempo extra, si tiene) por tan solo 1,99 dólares: unos 1.350 pesos al cambio actual.

However much of an NBA game you’d like to see, now you can. Quarter-by-quarter pricing now for League Pass. pic.twitter.com/q736lRxNlw