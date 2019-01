La columna de Manfred Schwager: Chocando con los compañeros

El triunfo de Philadelphia ante los Clippers dio la vuelta al mundo por la avivada de Ben Simmons, que en una reanudación del juego aprovechó la distracción de un rival para anotar dos puntos clave para cerrar esa victoria.

🤭 Ben Simmons puts an exclamation point on the @sixers W! #HereTheyCome pic.twitter.com/yKsZHZS2zZ

Sin embargo, el mismo partido entregó otro momento digno de análisis que también fue protagonizado por Simmons. En pleno tercer cuarto, y con una cómoda ventaja a favor de su equipo, el base intentó robarle de las manos un rebote defensivo a su compañero Joel Embiid.

Simmons no logró su cometido, pero en su afán por quedarse con el balón le pegó un codazo a Embiid, quien terminó muy molesto y reclamando por la imprudencia de su coequipo. Y cómo no, si el pívot de origen camerunés sufrió una fractura en su rostro a fines de marzo pasado que lo obligó a jugar con máscara el resto de la temporada.

Embiid to Simmons: “What is he doing? Fighting for a f—ing rebound?!” 😳 pic.twitter.com/LtBR5Recuo