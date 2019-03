La columna de Manfred Schwager: El rey en las alturas

Isaiah Thomas está de vuelta en la NBA. O, al menos, está volviendo. Para demostrar que sí pertenece. Que aún le queda mucho básquetbol por entregar.

La nueva aventura de Thomas es en Denver. Los que han jugado en la Mile-High City aseguran que los 1.609 metros de altitud afectan a la hora de pisar el parquet, y más aún al lanzar al aro. Pero nada de esto debe importarle al base, que se ha dedicado a combatir las críticas a su juego y a su físico a punta de canastas.

Sus 1,75 metros de estatura y algunas dudas sobre su nivel lo hicieron caer hasta la última selección del Draft del 2011, generación que comparte con Kyrie Irving, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Jimmy Butler y Kemba Walker.

Sacramento fue la ciudad que lo acogió en sus primeros años en la liga. Los Kings, envueltos en una larguísima reconstrucción, corrieron el riesgo y apostaron por el jugador, que les respondió con 18,7 puntos y 5,9 asistencias de promedio en las tres temporadas que estuvo allí. Luego fue traspasado a Phoenix, donde cumplió una correcta mitad de temporada antes de ser transferido nuevamente, esta vez hacia Boston en una negociación que involucró tres equipos.

Allí Thomas registró las que hasta hoy son sus mejores temporadas. Disputó sus únicos play-offs, superó las 22 canastas por partido entre 2015 y 2017, e incluso se convirtió en un anotador letal en el último cuarto, que le valió ganar un apodo surgido de la serie de televisión Game of Thrones.

After his 20 pt outburst in the final frame last night, Isaiah Thomas leads the NBA with 334 Q4 pts. The King in the Fourth. #NBAVote pic.twitter.com/py7i1pJPOI