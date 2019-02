La columna de Manfred Schwager: Una lesión evitable

Por Manfred Schwager, @mschwagerv

Las autoridades aseguran que es una coincidencia. Trágica, pero coincidencia al fin y al cabo. Porque el timming no podría haber sido más complejo: anunciar que la NBA presentará una propuesta formal para bajar la edad de ingreso al Draft justo después de la lesión que sufrió Zion Williamson.



Desde 2006 la NBA exige que los jugadores interesados en entrar al Draft tengan 19 años cumplidos, o bien que puedan acreditar una temporada completa como profesionales o haber egresado hace un año de la educación secundaria.

Esto creó el fenómeno conocido como One and Done, en que los mejores jugadores pasan menos de un año por el básquetbol universitario para cumplir con el reglamento y lanzarse de cabeza a la NBA.

Williamson es apenas uno más de los muchos jugadores que toman "obligados" este camino porque es el que más conviene: escoger un programa competitivo, pelear por el campeonato, y luego olvidarse de la universidad para cumplir con todas las formalidades del Draft.

Si no existiera esta regla –cosa que ahora la NBA debe negociar con la Asociación de Jugadores para abolirla en unos dos o tres años, en el mejor de los casos–, seguramente Williamson ya sería parte de alguna franquicia de la NBA, teniendo no sólo los mejores cuidados médicos a su disposición, sino que además un contrato que le garantice recibir un sueldo por su trabajo.

Porque allí radica una de las principales críticas al sistema: obliga a los jugadores a integrar un equipo universitario sin ser remunerados, mientras cada universidad genera cuantiosos ingresos por la visibilidad y los resultados que les entregan esos mismos jugadores. Un boleto para el partido en que Williamson sufrió esta lesión costaba hasta cuatro mil dólares en el mercado formal, y más del doble de ese dinero en la reventa.

Y es que Zion Williamson es un jugador muy conocido en redes sociales. En su época como secundario, su habilidad para las clavadas lo convirtió en una estrella de los noticieros deportivos norteamericanos; fama que amplió gracias a su exposición en el equipo de la Universidad de Duke.

How did Zion get to this? pic.twitter.com/TFWbOQDu79 — CBS Sports (@CBSSports) 10 de febrero de 2019

Como ese, hay una infinidad de videos que muestran las habilidades atléticas de Williamson. Con 2,01 metros de estatura y 129 kilogramos, si estuviera en la NBA sería el segundo jugador con más masa en toda la liga. Pero además tendría otras garantías, y probablemente un par de zapatillas diseñadas a la medida de su físico.

Williamson sólo sufrió un esguince leve en su rodilla y podrá volver a jugar dentro de poco tiempo. Será su decisión el cuándo y el cómo, o bien dar por terminado el año y cuidarse para el Draft en que se mantiene como favorito para ser la primera selección.

En cualquier caso, lo vivido esta semana puso al jugador aún más en el centro de las conversaciones de la NBA, donde se le vislumbra un gran futuro. Dependerá de él aprovechar su oportunidad, pero también de la liga el garantizar que Williamson y cualquier otro jugador no se exponga a riesgos innecesarios en el comienzo de su carrera.