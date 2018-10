La columna de Rodrigo Goldberg: Siempre puede ser peor

Por Rodrigo Goldberg, @Polaco_Goldberg

Dice el famoso refrán que las malas no vienen de a una. Y no deja de tener razón. Tanto en la vida diaria como en nuestro querido fútbol hemos visto como el azar se ensaña con un equipo en particular dejándole caer desgracias en plural.

Este fenómeno no se da solamente en los equipos que andan mal (miren a la UC y la cantidad de suspendidos y castigados para este fin de semana), pero sí se nota y se amplifica mucho más. Y ni hablar el efecto que produce dentro de un plantel el cual tiende a ponerse a la defensiva y, por ende, ser algo más pesimista a la hora de tomar decisiones.

Esto es precisamente lo que está pasando en Universidad de Chile que ha tenido de todo tipo de problemas en el último tiempo. Su consabida irregularidad se ha visto condimentada con la inminente salida de algunos consagrados nombres al fin de esta temporada. Pero tal como dice la famosa ley de Murphy, las cosas pueden ser aún peor. Ayer se supo de la falta cometida por Yeferson Soteldo quien, deliberadamente, le mintió a Kudelka. La situación en sí no es para condenarlo ni nada por el estilo. Pero se da en un momento que es delicado para el equipo y también para el futbolista. Sí, porque el directorio de Azul Azul se encuentra deliberando respecto a invertir otros dos millones de dólares por el venezolano o simplemente no hacer uso de la opción de compra y perder la plata del préstamo que pagó a Huachipato.

Y en esta decisión Kudelka entra nuevamente en escena como un actor determinante. El ex Talleres, que ha apadrinado con dulce y garrote a Soteldo, tiene que tomar la decisión futbolística de subir o bajarle el pulgar. Quien en su minuto fue considerado como un padre para el venezolano (el jugador dijo que era más bien un hermano mayor) ve traicionada su confianza con una estúpida niñería. Y no sólo eso. El director técnico quedó totalmente expuesto como el engañado de la trama. Fue el mismo argentino quien le "prestó ropa" en más de alguna oportunidad y será interpelado en la próxima rueda de prensa.

Por tanto, la inconducta del futbolista, sin ser extremadamente grave, multiplica sus alcances.

Lo que pasó con Soteldo no es la primera ni la última vez que haya pasado en el fútbol, pero el momento que vive la U hace que lo ponga en primera plana, incluso sobre el partido que tiene este fin de semana.

Valientemente el DT decidió marginarlo mostrando su autoridad lo que no es poco, porque sacrifica al jugador mas desequilibrante que tiene, privilegiando el orden interno.

Desconozco si Kudelka es creyente o no, porque si hubiese sido Angel Guillermo Hoyos estaría rezando novenas para que esto pare. Pareciera ser que el señor Murphy se instaló en el CDA.