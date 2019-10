¿Tu favorita? Las 50 frases del mundo fútbol para el Chile que despertó

Desde el viernes 18 de octubre que distintos futbolistas y ex futbolistas chilenos, además de técnicos ligados a nuestro país, usaron sus redes sociales o hablaron en distintas entrevistas refiriéndose al momento que vive Chile.

Quise compartir las más destacadas, donde todas invitan a reflexionar. ¿Cuál es tu favorita? Compártela en tus redes sociales con el #CooperativaTuVoz.

Daniela Pardo (18-10-2019): "Veo que muchos hablan de vandalismo. Que se debe cuidar el metro, que la infraestructura, que se perdieron 500 millones en daños, etc. Y me pregunto... ¿y a nosotros quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿No es violento no tener para comer o para ir al trabajo? ¿O no llegar a fin de mes?"

Mauricio Pinilla (18-10-2019): "Esto se veía venir la gente se aburrió que les vean las hueas".

Esteban Paredes (19-10-2019): "Es hora que el Gobierno haga algo por los derechos humanos y por nuestra sociedad. No quiero ver a mi Chile en llamas. [Basta]".

Pablo Galdames Millán (19-10-2019): "¡Basta de que nos sigan viendo las caras! Hay que seguir luchando por los nuestros, por los que se sacan la cresta por llevarnos la comida a la mesa, este es el Chile unido que quiero, luchando por sus derechos, por igualdad y por justicia".

Waldo Ponce (19-10-2019): "No comparto el vandalismo que termina perjudicando a los que necesitan ser escuchados, pero sí la forma de hacer sentir lo qué pasa. A ponerse las pilas los que las necesitan".

Claudio Bravo (19-10-2019): "Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos. Basta".

Gary Medel (19-10-2019): "El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga".

Eugenio Mena (20-10-2019): "Una democracia que no representa a nadie más que a ellos. Basta de abusos, fuerza Chile".

Junior Fernandes (20-10-2019): "Ahora nos toca a nosotros hinchar por ustedes".

Natalia Campos (20-10-2019): "Cuando como país te crían 'por la razón o la fuerza' y no 'por la fuerza de la razón'. Duele en el alma ver lo que está pasando, pero qué mierda esperaban después de tanto abuso de poder, burlas políticas, robos de cantidades millonariamente estupidas, colusiones y más".

Arturo Vidal (20-10-2019): "Rezo para que mi Chile querido esté mejor. Políticos por favor escuchen al pueblo de una vez. Queremos soluciones ya. Un abrazo fuerte a todos los chilenos, estemos juntos y salgamos adelante como siempre".

Claudio Bravo (20-10-2019): "AHORA es el momento de las respuestas, de las soluciones. El país quiere escuchar buenas noticias. La gente seguirá gritando a todo pulmón sus derechos y necesidades. Pero la violencia o la destrucción no nos representa y no nos llevará a la solución. Cuida lo que amas".

Christiane Endler (20-10-2019): "Fuerza a todo mi país, la tristeza nos invade al ver las imágenes de todo lo que está ocurriendo. Espero que la violencia, los saqueos, el vandalismo, el terror, la fuerza desmedida, se acaben luego, lo importante de todo esto es el fondo. Chile despertó y lo hizo de la peor manera tras años de no ser escuchados los más perjudicados. Espero que llegue luego la calma y se puedan arreglar las cosas dialogando".

Gary Medel (21-10-2019): "Una guerra necesita dos bandos y acá somos un solo pueblo que quiere igualdad. No queremos más violencia. Necesitanos que las autoridades digan que van a cambiar para resolver los problemas sociales. Hablan de delitos y no de soluciones al problema de fondo".

Fabián Orellana (21-10-2019): "Todos queremos que haya paz en nuestro país. No más saqueos ni robos. Manifestaciones pacíficas como hace la mayoría del puebl. Fuerza mi gente"

Natalia Campos (21-10-2019): "#NoEstamosEnGuerra. Quizás tus bolsillos lo están. Párate y escucha a la gente que 'representas'. No es por el pasaje del metro, no es por $30 pesos es por 30 años que nos llevaron a ser el país más desigual".

Claudio Bravo (21-10-2019): "¿Dónde están los líderes de nuestro país? ¿Qué más tienen que esperar nuestras personas para poder escuchar las soluciones? Sólo necesitamos un líder que hable claro y lleve a nuestro país a la calma. La gente quiere soluciones y nadie las ha dicho claramente".

Alexis Sánchez (21-10-2019): "Acepto los reclamos para un Chile mejor, pero de forma pacífica y sin destruir los bienes que todos necesitamos. De esa manera nos dañamos nosotros mismos. Los que más sufren con esto son los niños que no entienden que cosas pasan por culpa de nosotros los adultos".

Gonzalo Jara (21-10-2019): "Sí, hay muchas cosas que tienen que cambiar, mejorar y sí era necesario dar una señal fuerte y clara para ser escuchados. Es hora de recuperar la calma, volver al diálogo, sentarse a conversar y llegar a acuerdos. La única manera de avanzar hacia un Chile mejor y más justo para todos es construyendo y no destruyendo. ¿Queremos un cambio radical ? Hagámoslo, pero hagámoslo juntos, dejando de lado las diferencias ideológicas, abordando los temas transversales, que nos afectan a todos pero juntos, conversando, no enfrentándonos"

Mauricio Pinilla (22-10-2019): "Primer discurso que nos deja algo Sebastián Piñera. Ojalá sus intenciones se transformen en actos y no sólo palabras ¿Y por qué las AFP e isapres no son tema? ¿Bencina ¿Tag? ¿Gas? ¿Agua? ¡Educación y por sobre todo la delincuencia!".

Karen Araya (22-10-2019): "¡Piñera escucha al pueblo! Vamos mi Chile".

Gary Medel (23-10-2019): "¡Paremos el circo! Necesitamos que dejen el payaseo y se pongan de acuerdo por el bien de Chile. Hay un país entero que espera y necesita acuerdos. Basta de aspirinas".

Esteban Paredes (23-10-2019): "Nosotros podemos jugar bien o mal, pero a pesar de las dificultades, todos y recalco todos, queremos jugar siempre de la mejor forma posible y más aún si es por Chile. Bueno, ustedes políticos, ¿cuándo será el día que empiecen a jugar bien para nuestros colores y obviamente para el mismo equipo (Chile) y no poniendo primero sus intereses e ideologías? Creo que llegó el momento, por algo los elegimos".

Marcelo Barticciotto (23-10-2019): "Sacando a los que saquean e incendian, me saco el sombrero por el pueblo chileno, emociona verlo, están demostrándole al mundo que es un pueblo unido y que le sobran cojones, orgullo y agradecimiento de ser uno más".

Claudio Bravo (23-10-2019): "Migajas". (Restos o sobras que se dan a alguien o que alguien aprovecha)

Jaime Valdés (23-10-2019): "Simple opinión. Espero que las protestas pacíficas se mantengan y que cada día se sume más gente hasta conseguir mejores condiciones para vivir, una mejor calidad de vida, salud, educación gratis y de calidad y pensiones dignas para toda la gente que se ha pelado el culo para hacer crecer este país".

Gary Medel (25-10-2019): "Demostremos todos que somos un país unido, que todos queremos lo mismo. El Pueblo no tiene bandos".

Gabriel Mendoza (20-10-2019): "Quiero expresar que estoy totalmente de acuerdo con la lucha que se da. Demandas sociales, educación, salud y pensiones dignas. Pero sí creo que la lucha tiene que ser en paz y que debemos cuidar con fuerza y luchar por la democracia que tanto nos costó. Protejámosla como hermanos".

Alexis Sánchez (25-10-2019): "Chile despertó. Escuchen al pueblo".

Claudio Bravo (25-10-2019): "Este es nuestro Chile, el que camina junto, el que no tiene miedo, el que se ama por el bien común, el que no discrimina condicion social, el que levanta su bandera hacia sus derechos, el que transforma la palabra guerra en unión y amor. Escucha sus latidos. Ayúdalo".

Erick Pulgar (25-10-2019): "¡Vamos Chile! Todos a la calle a manifestarse. Juntos somos más. Todos queremos y merecemos un Chile mejor".

Gonzalo Jara (25-10-2019): "Orgulloso de ser chileno. Orgulloso de nacer y cercer en mi país".

Eugenio Mena (25-10-2019): "Por un Chile nuevo, justo e igualitario. La voz del pueblo se hizo escuchar fuerte y claro. Chile se cansó. Basta de abusos de 'los dueños del país'".

Daniela Pardo (25-10-2019): "Hoy fue un día Hermoso, lleno de amor y solidaridad, de empatía, de canto, de creatividad. Vi tantos rostros, escuché tantos gritos, vi a familias enteras, a abuelitos, niños, jóvenes, de la U, del Colo, de Chile, del extranjero. Esto fue tan transversal y emotivo que sólo me acordaba de mi mamá, mi abuela y gritaba fuerte. Por ti abuelita. Por ti mamita. Sin miedo seguiremos adelante".

Jorge Valdivia (25-10-2019): "No es fácil hablar o decir cosas por decir en estos días. Muchos me han criticado por no dar mi opinión en este conflicto social que está viviendo el país. Quisiera decir que he pensado mucho y lo primero es que sepan que estoy de acuerdo y apoyo las demandas sociales. Y también que desde el fútbol se han dado señales de unión entre los distintos colores para poder llegar a un consenso y una solución para tener un mejor país. Espero que pronto tengamos paz y de paso invito a todos los políticos que se pongan la mano en el corazón para legislar por el bien común y no sólo de unos pocos".

María José Rojas (25-10-2019): "¡Emocionante! Chile despertó".

Iván Zamorano (25-10-2019): "A mi Chile querido un abrazo, con respeto y admiración. Se merecen el país justo y digno que exigen. Sin violencia, pero sin retorno. Este partido lo están ganando ustedes solos. La gente de esfuerzo que quiere vivir mejor. ¡Viva Chile!".

Christiane Endler (26-10-2019): "Marcha multitudinaria y pacífica por un Chile más justo para todos. Todos unidos transversalmente por un cambio social profundo. Orgullo de ver esto, estando tan lejos".

Charles Aránguiz (26-10-2019): "Chile es del pueblo".

Junior Fernandes (26-10-2019): "Nuestra gente una vez más nos da muestras de que no existen diferencias cuando se trata de luchar por los derechos e igualdad de todos. Chile hizo historia y hay que seguir por esta senda".

Yanara Aedo (26-10-2019): "Chile despertó. Este es nuestro Chile. El que no tiene miedo, el que camina junto, el que alza la voz y lucha por sus derechos, el que marcha en paz, el que se junta por el bien común. Por un Chile más justo, por un Chile más digno, por un Chile mejor para todos. Sin violencia, pero sin retorno. Qué lindo es ser Chilena y ver cómo todo un país camina de la mano en estos momentos. Más chilenos y más juntos que nunca".

Marcelo Bielsa (26-10-2019): "Admiro lo que los chilenos están haciendo. Los ciudadanos comunes. Son un ejemplo para el resto del país. Reclaman de la manera correcta, en democracia. Entienden que para tener una buena democracia hay que hacer algo más que votar. Todos describen a los chilenos como gente moderada: están dando un ejemplo de convicción. Son gente sólida".

Miiko Albornoz (26-10-2019): "A pesar de no haber nacido en chile, me identifico como chileno. Con todo el respeto para todos ustedes que luchan el día a día por un Chile más justo. Les doy mi apoyo y esperanza de un chile mejor. Fuerza Chile".

Marcelo Barticciotto (26-10-2019): "Para los que quieran subirse al carro, los del Gobierno y los que subestimaron esta lucha, un par de cosas. Primero, el carro está lleno. Segundo, para que se puedan subir, alguien va a tener que bajarse y la verdad es que no nos vamos a bajar ni cagando, así que mírennos pasar, estamos llenos de sueños".

Natalia Campos (26-10-2019): "No olvidemos esta fecha donde logramos unir a un país más allá de cualquier color político, estrato socioeconómico, catástrofe y más. Pensar que todo comenzó con un estudiante saltando un torniquete te da para reflexionar como un pequeño acto buscando justicia puede mover a un país completo. Por favor no nos soltemos en este importante momento que vivimos como país donde podemos lograr un antes y un después. Espero el mundo entero pueda escuchar a este país lleno de alienígenas que piden justicia para poder vivir de forma digna".

Gary Medel (26-10-2019): "Ojalá que el Gobierno no se quede sólo en el cambio de Gabinete. Da lo mismo los nombres de los ministros si no hay cambio real en las leyes para hacer de Chile un país más justo. Esos son los anuncios que faltan, con una agenda social de verdad".

Daniela Pardo (26-10-2019): "¿Es una señal el cambio de gabinete? Sí. El problema es que si no viene acompañado de soluciones y nuevas prioridades para el Gobierno estamos fritos. Será más de lo mismo con diferentes nombres".

Junior Fernandes (26-10-2019): "Estamos en un momento único de la historia de nuestro país, a no bajar los brazos, la lucha continua y nuestro objetivo debe ser claro, para que quienes nos gobiernan entiendan nuestras verdaderas demandas. Vamos Chile".

Jorge Sampaoli (26-10-2019): "Valorizo mucho la reacción del pueblo chileno después de tanto tiempo de opresión. Un ejemplo para toda Sudamérica. Porque luchar contra el neoliberalismo que provoca que haya cada vez más pobres, gente cada vez más aplastada, esta rebelión contra esos sectores de poder que solamente piensan en eso, es muy valorable para toda Sudamérica. La verdad estoy orgulloso del pueblo donde me tocó vivir tanto tiempo y que me dio tantas alegrías y que ojalá esto sea un paso adelante a terminar con la opresión de la gente que menos tiene".

Nicolás Castillo (26-10-2019): "Un mensaje de apoyo para la gente de Chile que está luchando por sus derechos. Se han visto un poco afectados por cómo está trabajando el Gobierno pero eso, un mensaje de apoyo, es de la única forma que podemos aportar nosotros y mandarles mucha fuerza".