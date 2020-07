Walter Montillo: El que se gane mi camiseta puede sacarse una foto conmigo en el CDA

El futbolista de Universidad de Chile Walter Montillo donó una camiseta para la campaña de Todos por el Deporte Familia Azul y anunció que el ganador de la subasta podrá tomarse una fotografía con él, además de tener un autógrafo personalizado.

"El que se la gana, se la firmamos y si es de Santiago, que se venga a sacar una foto conmigo en el CDA", se comprometió el ídolo de los azules Al Aire Libre en Cooperativa.

El argentuino igualmente destacó la opción de esta iniciativa y agradeció a quienes "se ponen la mano en el bolsillo para ayudar a otra gente".

"Ojalá que los números sean positivos para solidarizarnos y ayudar a mucha gente, como plantel lo hemos hecho en varios lugares, pero esta iniciativa está muy buena, esta pandemia puede traer algún daño colateral y tenemos que seguir ayudando a quienes lo necesitan, porque hay gente que lo está pasando mal y con una pequeña ayuda podemos mejorar su calidad de vida en este momento", manifestó.

Además, afirmó que "el pueblo chileno, no solo los de Universidad de Chile, abrazan esta causa y saben que es para ayuda a los que más lo necesitan. Ojalá esta iniciativa salga lo mejor posible para llegar a la mayor cantidad de gente que lo necesite en el corto tiempo".

Igualmente, señaló que lo que más le llama la atención de la pandemia de coronavirus es que "aún no han encontrado la cura, con todos los avances tecnológicos y médicos que hay, o que no se haya previsto esto".

"Se nos fue de las manos, es un virus que se contagia rápidamente, sigue en estudio, a alguna gente lo golpea de más y a otros no les pasa nada, me sorprende que no hayamos podido tener la cura o la vacuna un poco más rápido, pero soy muy positivo siempre, optimista de que está dando vueltas y que en algún momento si dios quiere la va a tener todo el mundo para seguir con la vida normal", declaró.

La campaña Todos por el Deporte subasta una camiseta de Walter Montillo y para participar pueden enviar su postura al WhatsApp de Cooperativa, +56978880770.