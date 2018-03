El rankeado 2 del peso semi completo peleará con ex campeón en el UFC de Santiago

La UFC anunció un nuevo combate para la cartelera del evento que se desarrollará el 19 de mayo en el Movistar Arena, pues el segundo rankeado del peso semi completo, Volkan Oezdemir, se medirá con el ex campeón, Mauricio Rua.

El suizo disputó el título con el monarca Daniel Cormier en el UFC 220, pero no tuvo fortuna para ganarlo y ahora vuelve para buscar el oro.

Al frente tendrá al legendario "Shogun" Rua, brasileño que cruza su mejor momento desde el 2007 con tres triunfo seguidos que lo tienen en el séptimo puesto del listado.

Los boletos para el evento a desarrollarse en el Movistar Arena salen a la venta el próximo 28 de Marzo en el sistema PuntoTicket.

Para acceder a noticias sobre la venta de las entradas puedes ingresar al sitio de la UFC en Español.

Resto de la cartelera:

- Vicente Luque vs. Chad Laprise

- Diero Rivas vs. Guido Cannetti

- Alexa Grasso vs. Tatiana Suárez

- Verónica Macedo vs. Andrea Lee

- Poliana Botelho vs. Syuri Kondo.