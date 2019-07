Caster Semenya quedó decepcionada por no poder defender su título mundial en Doha

La bicampeona olímpica sudafricana Caster Semenya afirmó que está "muy decepcionada" porque no podrá defender en septiembre en Doha su título de campeona del mundo de 800 metros, debido a una reciente decisión judicial en el marco de la disputa por los niveles de testosterona en mujeres.

"Un solo juez del Tribunal Federal Supremo de Suiza revirtió los anteriores veredictos que habían suspendido temporalmente las regulaciones de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) hasta tener un resultado de la apelación de Caster", indicaron este martes sus abogados en un comunicado.

Esa decisión impedirá a la corredora, de facto, participar en la prueba de 800 en los mundiales de Doha, ya que las restricciones sobre los niveles de testosterona volverán a estar en pie.

"Estoy muy decepcionada porque se me impide defender un título duramente conquistado, pero esto no me va a impedir continuar mi lucha por los derechos humanos de todas las atletas femeninas afectadas", señaló la atleta sudafricana, según el texto.

Sus abogados aclararon, además, que esta reciente decisión judicial no afecta al proceso de apelación en sí y que este sigue adelante.

La IAAF anunció en 2018 una nueva normativa sobre los niveles de testosterona en mujeres para las pruebas entre los 400 metros y la milla de distancia.

Según esas reglas, para competir, las atletas deberían mantener unos niveles de testosterona inferiores a 5 nanomoles por litro de sangre seis meses antes de una competición.