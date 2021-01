Atleta chileno que perdió un brazo en accidente: Soy un afortunado de estar vivo

El pasado sábado 21 de septiembre el destacado atleta chileno Roberto Tello sufrió un accidente en moto que terminó con la amputación de su brazo derecho, tragedia que el deportista nacional busca dejar atrás de la mano de su familia y del atletismo.

Es así como Tello reconoce ser un afortunado de estar vivo y que su sueño de ganar una medalla olímpica es ahora ganar una presea paralímpica luego de haber sido campeón sudamericano sub 23 en tres mil metros con obstáculos.

"Yo todavía no acepto que perdí un brazo. Es un proceso muy largo y estoy recién comenzando", dijo Tello en entrevista con El Mercurio.

"En un día normal despierto y hago caminadora, elongación y en la tarde voy a terapia de espejo. Es como engañar al cerebro con un espejo y decirle que el brazo está. También tengo que a muchas curaciones por heridas en las piernas", añadió Tello, quien está en constantes terapias sicológicas.

Y de cara al futuro, Tello reconoce que había pensado en estar en los Paralímpicos de Tokio: "Me despierto con las piernas a full, pero su corro las heridas se pueden humedecer. También tengo que ver cómo voy a bracear. A veces me apuro. Pienso 'quizás podría estar en Tokio', pero luego me calmo. Me dijeron que en seis meses bajará todo el dolo. Voy a andar descalibrado. Capaz necesite un contrapeso", explicó.

"Soñé con una medalla olímpica como convencional y ahora lo estoy pensando como paralímpico. No me voy a limitar. Nunca pensé que la vida me iba a rotar de esta forma", añadió.

"Cuando me empezaron a contar lo que había pasado, me sentí afortunado de estar vivo y disfrutar las cosas simples. Vivo el ahora. Ahora construyo lo que tengo con mi familia y mi hijo", complementó.