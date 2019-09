Caster Semenya sorprende y ficha por un club de fútbol en Sudáfrica

La bicampeona olímpica de atletismo Caster Semenya sorprendió este miércoles al anunciar que fichó por JVW Fútbol Club, equipo de la liga de fútbol femenina de Sudáfrica.

"Feliz de anunciar mi firma con @jvwgirlsfootball (JVW Fútbol Club) para la temporada 2020. Espero con ilusión este viaje", señaló este viernes Semenya en su cuenta de Twitter.

Su entrada al mundo del fútbol llega después de meses de polémica y batallas legales con la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por la decisión de este organismo de implantar normas que restringen los niveles de testosterona en mujeres en las pruebas en las que Semenya es especialista.

