La IAAF celebró decisión de Tribunal Federal Suizo por "caso Semenya"

La deportista sudafricana no podrá defender su título mundial en Doha.

La decisión del Tribunal Federal Suizo de revocar la suspensión cautelar de la normativa sobre hiperandrogenismo que permitía competir provisionalmente a la atleta sudafricana Caster Semenya sin rebajar sus niveles de testosterona, fue celebrada por la Federación Internacional de Atletismo.

"La IAAF celebra la decisión del Tribunal Federal Suizo de revocar su orden superprovisional de 21 de mayo después de escuchar los argumentos de la IAAF", comunicó el ente rector en un comunicado.

A juicio de la organización atlética, esta decisión "crea la muy necesaria paridad y claridad para todos los atletas que preparan los Mundiales de Doha en septiembre".

La IAAF mantiene, y así lo reconoce también el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que su nueva normativa sobre límites de testosterona en mujeres (máximo 5 nanomoles por litro de sangre) es "una forma necesaria, razonable y proporcionada de proteger una competición justa en el atletismo femenino de elite".

La bicampeona olímpica Caster Semenya manifestó su decepción este martes porque no podrá defender su título de campeona del mundo de 800 metros en Doha, debido a esta decisión judicial suiza.

"Ayer, un solo juez del Tribunal Federal Supremo de Suiza revirtió los anteriores veredictos que habían suspendido temporalmente las regulaciones de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) hasta tener un resultado de la apelación de Caster", indicaron sus abogados en un comunicado.

Esa decisión impedirá a la corredora, de facto, participar en la prueba de 800 en los mundiales de Doha, ya que las restricciones sobre los niveles de testosterona volverán a estar en pie.

"Estoy muy decepcionada porque se me impide defender un título duramente conquistado, pero esto no me va a impedir continuar mi lucha por los derechos humanos de todas las atletas femeninas afectadas", señaló la deportista.