Semenya acusó a la Federación Internacional de Atletismo de usarla como "conejillo de indias"

La bicampeona olímpica sudafricana Caster Semenya acusó este martes a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de usarla al inicio de su carrera profesional como un conejillo de indias, y alentó a otras atletas con hiperandrogenismo a no permitir lo mismo.

"La IAAF me utilizó en el pasado como un conejillo de indias humano para averiguar cómo la medicación que me obligaron a tomar afectaría mis niveles de testosterona", dijo Semenya en un comunicado divulgado por sus abogados.

"Aunque las drogas hormonales me hicieron sentir enferma constantemente, la IAAF quiere ahora imponer umbrales aún más estrictos (...) No permitiré que la IAAF me use a mí y a mi cuerpo de nuevo", declaró la deportista, preocupada porque otras atletas sí se dejen persuadir.

Semenya reaccionó de esta forma ante la publicación este martes de la sentencia completa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que el pasado 1 de mayo dio la razón a la IAAF al exigir que las atletas con altos niveles de testosterona en sangre se mediquen para competir en las pruebas femeninas de medio fondo.

En un documento de 163 hojas que recoge las conclusiones finales, el TAS revela que la IAAF sí que calificó a las deportistas con hiperandrogenismo como "atletas biológicamente masculinos con identidades de género femeninas"; condición que a su juicio hace "injusto" que compitan contra otras mujeres.

Semenya apeló la sentencia del TAS ante el Tribunal Federal Supremo de Suiza, que el pasado 3 de junio le dio la razón a la atleta y ordenó la inmediata suspensión de la nueva regulación que la forzaba a medicarse para seguir compitiendo

La sudafricana, de 28 años y muy querida en su país, es una de las deportistas con hiperandrogenismo más conocidas del mundo; además de ser doble campeona olímpica de 800 metros en Londres 2012 y Rio 2016.