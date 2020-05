Cancelaron el Maratón de Boston por primera vez en 124 años producto del coronavirus

El Maratón de Boston, tradicional evento deportivo en Estados Unidos, fue cancelado por primera vez en 124 años producto de la pandemia del coronavirus, según informó este jueves la organización.

La carrera había sido programada originalmente para el 20 de abril antes de posponerse durante cinco meses debido a la emergencia que provocó el Covid-19.

Tom Grilk, CEO de la Asociación Atlética de Boston, responsable de la organización de la carrera, dijo a través de un comunicado que es la mejor decisión para todos ya que garantiza la seguridad de miles de atletas y personas.

"Si bien no podemos traer el mundo a Boston en septiembre, planeamos traer a Boston al mundo para un histórico 124º Maratón de Boston", subrayó Grilk.

"Aunque quisimos buscar la manera de combinar la competición deportiva con la recuperación económica, al final no fue posible, de ninguna de las maneras, para la fecha que habíamos establecido en septiembre".

Aunque el título de campeón del Maratón de Boston es disputado por unas pocas docenas de atletas de elite, el campo incluye más de 30.000 corredores aficionados y de caridad, con hasta un millón de personas alineadas a lo largo del recorrido desde Hopkinton hasta la Bahía Back de Boston.

La edición de 2021 de la tradicional carrera está programada para el 19 de abril, en tanto que la del 125 aniversario se fijó para el 18 de abril de 2022.

The @BAA has announced that the 124th Boston Marathon will be held as a virtual event, following Boston Mayor Martin Walsh’s cancellation of the marathon as a mass participation road running event due to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/tlIdvsU9sq