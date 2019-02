Corredor etíope Getachew Demi ganó el Maratón de Tel Aviv

El etíope Samuel Getachew Demi ganó este viernes el Maratón de Tel Aviv con un tiempo de dos horas, 14 minutos y 30 segundos, seguido por el keniano Bernard Sang a solo 29 segundos, informó el canal I24, tras la celebración del mayor evento deportivo del año en Israel.

