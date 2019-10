Jamaica firmó un categórico triunfo en la posta 4x100 femenina

Jamaica firmó un categórico triunfo en la final de la posta 4x100 del Mundial de Doha este sábado, imponiéndose a Gran Bretaña y Estados Unidos, que completaron el podio en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La victoria para el cuarteto caribeño se dio con un tiempo de 41"44, gracias al remate de Shericka Jackson.

También Shelly-Ann Fraser-Pryce, Natalliah Whyte y Jonielle Smith fueron artífices del resultado a favor de las jamaicanas.

- Así festejó Jamaica su triunfo en la posta 4x100:

Jamaica jump for joy as they take the GOLD in the Women's 4x100m relay



🇯🇲🇯🇲🇯🇲#WorldAthleticChamps #JAM pic.twitter.com/zTcIsRhwVf