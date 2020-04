Usain Bolt reconoció que estuvo cerca de retirarse antes de sus tres medallas de oro en Río 2016

El legendario ex atleta jamaicano Usain Bolt, ganador de ocho medallas de oro en Juegos Olímpicos, reconoció que estuvo a punto de dejar la actividad en 2016, antes de su último gran éxito en los Juegos de Río de Janeiro.

Bolt señaló en conversación con su patrocinador Puma que tenía la decisión tomada, pero hubo un hecho que cambió su parecer: "Fue por una entrevista de TMZ a Gatlin. Le preguntaron:'¿Vas a ganar los Juegos Olímpicos (Río 2016) este año?' Respondió: "Sí, voy a ganar e iré de gira con la medalla de oro en mi cuello". Ese vídeo me motivó, y dije: 'No voy a dejar que Gatlin me gane. Eso no va a suceder".

Además, añadió que "le pregunté a John Steffensen, un amigo que acababa de dejarlo ¿Cómo continuaste haciendo esto, incluso cuando sabes que ya no quieres seguir? Me costaba encontrar alicientes. Tienes que buscar una motivación, así que eso hice".

"Mucha gente no entiende lo estresante que puede ser esa situación y cómo te desgasta", finalizó el "Rayo".

