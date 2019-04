Usain Bolt: Si Chile hace algo poco a poco con el atletismo, podrá avanzar

Gran revuelo ha causado la visita a Chile del ex velocista olímpico Usain Bolt, quien además de asistir a Lollapalloza, se reunió con el Presidente Sebastián Piñera y dirigió una práctica masiva.

Y también entregó su consejo para que el atletismo chileno pueda despegar: "Estuve conversando con la ministra y comentábamos sobre la posibilidad de que trabajar con Jamaica para traer entrenador a Chile. Para mí, en este caso se trata principalmente de dedicación, de trabajar duro, de proponerse lo que uno quiere hacer. Porque lo más difícil es encontrar talento en Chile, porque yo sé que acá el deporte principal es el fútbol, así es que todo pasa por la determinación, por organizar torneos escolares", comentó Bolt en entrevista con El Mercurio.

"En Jamaica tenemos los nacionales escolares tanto para damos como varones. Va gente de todos los condados de la isla a competir. Acá me imagino está lleno de academias y clubes de fútbol, pero si se hace algo poco a poco con el atletismo, Chile podrá avanzar", añadió.

También se refirió a su intento de ser futbolista y a la invitación que llegó desde Unión San Felipe, la cual terminó desestimando.

"Hubo muchos equipos que me invitaron, también de Chile, pero en este momento he preferido estar en un país de habla inglesa, porque para mí es difícil comunicarme en otro idioma. Por eso no acepté muchas invitaciones", comentó.

Sobre su carrera, tuvo palabras de elogio para Justin Gatlin. "Era el que tenía una mayor determinación, un gran competidor, siempre estaba bien preparado y era fuerte mentalmente. Es una de las personas cuyo rendimiento me impulsó a exigirme al máximo, a tratar de estar siempre en el alto nivel, a trabajar duro y estar enfocado", explicó.