Benjamín Hites tiene este fin de semana su primer desafío de 2019

El Circuito de Las Américas -ubicado en Austin, Texas- será la sede este sábado 9 y domingo 10 de marzo de la primera fecha de la división norteamericana del Ferrari Challenge, certamen tuerca que por segundo año seguido tendrá la presencia del joven piloto chileno Benjamín Hites en la categoría más importante, Trofeo Pirelli.

Durante los dos días el integrante del equipo The Collection con el coche 33, luchará por repetir el éxito que tuvo en esa pista hace un año, cuando por la segunda fecha del certamen 2018 fue tercero y primero durante el fin de semana de competencia en ese lugar.

"El Circuito de Las Américas me trae grandes recuerdos. Espero estar de nuevo en el podio allá, tal como el año anterior, y para eso me he preparado desde hace semanas. Llevo un mes ya en Estados Unidos y he entrenado fuerte, tanto en el gimnasio como el simulador y en la en pista, donde anduve muy bien en los tiempos, siendo uno de los más rápidos. Eso es un buen indicador, pero obviamente no me confío", señaló el piloto nacional.

El campeonato Ferrari Challenge 2019 contempla seis fechas en Norteamérica: Austin, Sebring, Laguna Seca, Montreal (Canadá), Miami e Indianápolis.

Mientras que la Final Mundial será del 24 al 27 de octubre en Mugello, Italia.

Benjamín Hites también estará por tercer año consecutivo en el Top Race Series de Argentina por el team Fiat Octanos, y aspira a participar en esta temporada también en alguna prueba tradicional de largo aliento, como las 12 Horas de Sebring en Florida, Estados Unidos, o las 24 Horas de Le Mans en Francia.