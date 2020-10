Alfa Romeo confirmó a Raikkonen y Giovinazzi como pilotos para 2021

El equipo de Fórmula 1 Alfa Romeo confirmó antes del Gran Premio de Emilia Romagna, decimotercera prueba del campeonato mundial, la continuidad del piloto finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi para la próxima temporada.

Raikkonen, que cumplió 41 años este mes, disputará su decimonovena temporada en la categoría reina tras extender su contrato con Alfa Romeo, que mantiene por tercera campaña consecutiva a sus dos pilotos.

El finlandés, que firmó un espectacular inicio de carrera en el último Gran Premio, en Portugal, continuará en el equipo con el que se estrenó en Fórmula 1 en 2001, entonces como Sauber, y del que destaca esa "atmósfera única" que le motiva para "seguir adelante" en su carrera.

"No estaría aquí si no creyera en el proyecto del equipo y en lo que creemos que podemos lograr juntos. Este es un equipo que valora el trabajo duro por encima de las palabras y esto encaja bien con mi estilo. Estoy deseando que llegue el año que viene y, con suerte, dar algunos pasos hacia adelante", indicó el campeón del mundo de 2007.

