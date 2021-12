Bernie Ecclestone: No creo que Hamilton vuelva, su decepción en Abu Dabi fue muy grande

El británico Bernie Eccleston, ex director general de la Fórmula 1, remeció el mundo motor este viernes al sembrar dudas sobre el futuro del piloto Lewis Hamilton, señalando que el siete veces campeón de la categoría reina del automovilismo se retirará tras haber perdido el título ante Max Verstappen.

"Hace unos días, hablé con su padre. Inmediatamente percibí que no iba a responder a una pregunta sobre el futuro de su hijo. Así que solo hablamos de negocios. No sé qué pasará, pero no creo que Lewis vuelva", pronosticó Ecclestone en una entrevista publicada en el diario suizo Blick.

De acuerdo al empresario, Hamilton quedó decepcionado tras lo ocurrido en el Gran Premio de Abu Dabi, cuando Verstappen, en un polémico final, lo superó y lo destronó en la última vuelta del circuito de Yas Marina.

"Su decepción es demasiado grande. Y, en cierto modo, es comprensible. Ahora sería el momento, con siete títulos de campeón del mundo como Michael Schumacher, de abordar su sueño de convertirse en empresario de la moda", afirmó quien fuera mandamás de la categoría durante casi cuatro décadas.

Finalmente, ante los cambios que tendrá la Fórmula 1 con las nuevas reglas, Ecclestone comentó que Hamilton "no tiene nada que probar y solo podría perder".

"Quién sabe cómo se adaptarán los autos (Mercedes) a las nuevas reglas. Además, con George Russell tendría un compañero ambicioso del que, por cierto, no estoy tan convencido como muchos expertos. Y no nos olvidemos de Verstappen. Con él, Hamilton ha encontrado por fin un adversario igual después de muchos años", sentenció.