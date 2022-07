Carlos Sainz logró su primer triunfo en la Fórmula 1 al imponerse en el GP de Gran Bretaña

El español Carlos Sainz (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Silverstone; y logró de esa manera su primera victoria en la categoría reina del automovilismo.

Sainz, de 27 años, se impuso por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente.

Fue una acontecida carrera en territorio británico, marcada también por el terrible choque que protagonizaron Guanyu Zhou, el británico George Rusell y del tailandés Alex Albon, donde el chino sacó la peor parte al volcarse en contra de la barrera de contención, aunque posteriormente el mismo piloto dio tranquilidad al dar a conocer que se encontraba en buen estado.

Gracias a este triunfo, Sainz, que afronta su octava temporada en la Fórmula 1, logró también su duodécimo podio en su carrera número 150.

- Así terminó la carrera en Silverstone con el triunfo de Sainz:

