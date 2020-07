Charles Leclerc: La culpa es mía, Vettel no cometió ningún error

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien quedó fuera de carrera a las primeras de cambio en el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula 1, tras tocarse en la tercera curva con Sebastian Vettel, asumió su culpa por el choque y excusó a su compañero alemán.

"Es difícil de explicar; pero la culpa es mía. Él no cometió ningún error", manifestó Leclerc, en referencia a Vettel, en declaraciones a la televisión alemana RTL tras el abandono conjunto de ambos Ferrari en el circuito de Spielberg que ya fue sede de la primera prueba del Mundial, hace siete días.

"No hice mi trabajo y estoy decepcionado conmigo mismo. He arruinado mis posibilidades, las de 'Seb' y las del equipo. No sé si basta, pero pido disculpas", apuntó Leclerc este domingo, después del abandono de ambos Ferrari.

Leclerc también se manifestó en redes sociales, afirmando que "pedir disculpas no es suficiente" y apuntó que aprenderá mucho de esta lección.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it.