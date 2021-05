Charles Leclerc se hizo respetar como local y saldrá desde la pole en Mónaco

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a pesar de accidentar su coche en el último giro de la calificación, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en las calles de Montecarlo.

Leclerc, cuyo accidente, sin mayores consecuencias físicas, provocó la bandera roja, a 18 segundos del final, y posterior conclusión de la calificación- cubrió los 3.337 metros de la estrecha y sinuosa pista urbana del principado de la Costa Azul (a la que este domingo está previsto dar 78 vueltas, para completar un recorrido de 260 kilómetros) en 1'10"346, 230 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull).

La tercera ubicación quedó en manos del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Así quedó la grilla de largada en el GP de Mónaco

What just happened..???!



Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari's first since Mexico 2019



Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2