Charles Leclerc tras imponerse en Italia: Cumplí todos los sueños que tenía de pequeño

El monegasco Charles Leclerc se mostró tremendamente feliz tras vencer en Monza, la casa de Ferrari, y romper una sequía de nueve años sin que ningún piloto de la escudería italiana se subiese al escalón más alto del podio, y aseguró que ha "cumplido todos los sueños que tenía de pequeño".

"Pasaron muchas cosas por mi cabeza durante la carrera, muchas emociones. La carrera fue muy difícil con Lewis todo el tiempo pegado detrás de mí. Sabía que Lewis casi no comete errores, así que debía estar centrado. Cometí un error yo y fue una locura", afirmó.

Leclerc agregó en conferencia de prensa que "empecé a creer en la victoria en las últimas dos vueltas. Con el tráfico me distancié de Valtteri y me liberé en la radio, creo que no se entendió nada tras la bandera a cuadros. Cumplí todo los sueños que tenía de pequeño. Es increíble".

"La victoria de aquí fue más difícil que la de Bélgica. Fue el primer fin de semana de mi vida en el que en todo el momento el objetivo ha sido ganar. Eso era lo único que quería para este fin de semana delante de nuestros aficionados. También lo pensé durante la carrera, y me añadí un poco de presión a mí mismo", añadió.

Para ganar en Italia tuvo que defenderse de Hamilton hasta el límite del reglamento, para lo que le ayudó su disputa con Max Verstappen (Red Bull) en Austria, donde perdió la carrera: "Creo que desde Austria quedó claro que podemos ir más allá en cuanto agresividad para pelear por posición; Austria me ayudó a verlo así. Mi defensa hoy ha ido muy al límite, pero me gusta competir así".