Congreso brasileño le otorgó la ciudadanía honoraria a Lewis Hamilton

El Congreso de Brasil le concedió este jueves la ciudadanía honoraria brasileña al piloto británico Lewis Hamilton, heptacampeón mundial de automovilismo en Fórmula 1, una iniciativa simbólica en reconocimiento a su empatía por el país sudamericano.



La propuesta del diputado André Figueiredo, del Partido Democrático Laborista (PDT, por su sigla en portugués), fue aprobada en la noche del jueves por la Cámara baja y no necesita de su ratificación por parte del Senado.



"Sin palabras. Me concedieron la nacionalidad honoraria en uno de mis lugares favoritos del mundo. En verdad no tengo palabras en este momento. Gracias, Brasil, te amo. Estoy ansioso de volver a verte", expresó el piloto de 37 años.